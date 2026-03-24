我是廣告 請繼續往下閱讀

柳演錫、李絮拍戲求逼真痛快 潑水橋段像水砲攻擊

柳演錫被鬼附身變舞者 辣跳IVE神曲驚呆觀眾

韓劇《神與律師事務所》收視持續衝高，韓國全國平均數字來到9.1%，一路刷新開播以來紀錄，話題也跟著越燒越狂，柳演錫、李絮這對搭檔不只戲裡火花十足，連拍攝現場的互動也成為討論焦點。2人近期受訪揭露劇中經典橋段幕後細節，一幕李絮潑水的畫面，讓柳演錫震驚傻眼：「根本像被大砲打到！」以及他飾演的男主角申以朗被鬼附身設定、變身男偶像跳女團IVE人氣夯曲〈LOVE DIVE〉等等，全都藏滿意想不到的小巧思。《神與律師事務所》劇中設定鬼魂委託人只要情緒特別激動，就容易附身在以朗身上，而以朗只要被水潑到就能「降溫」，瞬間恢復理智、脫離遭附身的狀態，這種關鍵設定也成為男女主角兩人默契展現的經典橋段。柳演錫透露，拍攝前曾討論要用潑水還是噴霧方式來叫醒以朗，「後來決定要拍得痛快一點，就直接給娜賢一瓶礦泉水。」沒想到李絮為了「精準命中」，還特地反覆練習，讓柳演錫笑稱那一擊「根本像被大砲打到」，畫面衝擊力十足，李絮偷笑認證：「拍出來的效果真的很好！」不只拍戲節奏一致，柳演錫、李絮連思考邏輯都高度同步，被問到如果現實生活中真的撞鬼，會選擇逃跑還是否認，兩人竟不約而同選擇「否認現實」，李絮笑說：「聽說人在氣虛的時候比較容易看到，所以我應該會先否認。」柳演錫則給出超實際理由：「反正逃跑應該也會被追上，應該不是好方法。」《神與律師事務所》最新劇情再掀話題高潮，這回找上申以朗的亡者，竟是一名女偶像練習生，祂一聽到人氣女團歌曲，立刻激動附身，讓一身西裝筆挺的柳演錫瞬間切換成「愛豆模式」當場熱舞，不僅動作到位、節奏精準，連表情管理也滿分在線，最後更對鏡頭眨眼送上經典「結尾妖精」表情，讓觀眾都要暴動。更讓人驚喜的是，劇中播放的歌曲，正是柳演錫2023年粉絲見面會隨機舞蹈環節中跳過的IVE人氣夯曲〈LOVE DIVE〉，直接喚醒粉絲集體回憶殺。網友瘋狂留言：「這身材比例＋舞感根本現役男偶像吧」、「知道他演過音樂劇，但舞跳這麼好真的太誇張」、「拜託劇組快釋出幕後花絮！」討論熱度全面飆升。《神與律師事務所》講述能被鬼附身的菜鳥律師申以朗（柳演錫 飾），意外踏上替亡者申冤的命運之路，在人間與靈界之間來回穿梭，為一段段未解的故事找回真相。他與李絮飾演、凡事只追求勝訴的冷血精英律師韓娜賢攜手合作，從衝突到並肩，展開一場融合懸疑、奇幻與溫度的律政冒險。《神與律師事務所》每週五、六於Hami Video全台獨家跟播。