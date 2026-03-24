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總統賴清德日前指核二、核三具重啟運轉條件，引起外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（24）日重申，核能三原則不變，再加上持續發展二次能源轉型不變；他強調，安全供電無虞，是政府對人民及對產業的責任，同時也是台灣對全世界的責任。立法院院今日繼續總質詢，民進黨立委何欣純質詢時詢問，就重啟評估核能上，行政院的態度為何？卓榮泰表示，安全供電無虞，是政府對人民及對產業的責任，同時也是台灣對全世界的責任，所以會勇敢地落實下來。卓榮泰提到，核安、核廢以及共識，核能三原則不變，另個不變是，持續發展二次能源轉型不變，政府要持續發展多元的綠能、深度節能、科技儲能還有強化電網韌性。在程序上，卓榮泰說，現在台電已經在自主安全檢查，月底要送出「再運轉計畫」，第二個程序是，核安會必須審慎地召集所有的專家，進行審慎評估，評估之後，自主安全檢查到底它所有設備老化到什麼程度、汰舊換新什麼時間可以完成，以及動用的經費有多少，「因此目前只是在程序的最開頭而已，未來的程序還有一段路要走」。卓榮泰強調，還是要講求「必須安全」；再來，程序的過程，依照現在的速度，讓它持續地有效率地進行。何欣純提到，此事要說清楚、公開透明讓國人知道，政府願意重啟評估，但後面還有程序，最重要是依法依規，且依照三大前提，安全、核廢有解、社會共識及推動二次能源轉型。何欣純說，面對AI人工智慧、算力產業需要用電，因此多元的備用能源，都必須納入考量。卓榮泰說，台灣在高科技產業佔據關鍵的地位業，因此在有利的基礎下，要取得世界各國跟台灣做更多的協助以及互助。