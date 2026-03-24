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▲「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出。（圖／高市府教育局提供）

▲ 「恐龍酷樂園」兒童節系列活動 4月3日至4月6日在衛武營舉辦。（圖／高市府教育局提供）

▲ 「恐龍酷樂園」兒童節系列活動 4月3日至4月6日在衛武營舉辦。（圖／高市府教育局提供）

▲ 「恐龍酷樂園」兒童節系列活動 4月3日至4月6日在衛武營舉辦。（圖／高市府教育局提供）

兒童節連假即將到來，高市府教育局將於4月3日至4月6日在衛武營舉辦「恐龍酷樂園」兒童節系列活動。今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，結合恐龍舞台秀、互動體驗與科普教育，打造沉浸式恐龍主題活動。高雄市長陳其邁表示，此次特別邀請日本東京DINO-A-LIVE 團隊來台演出，透過精密機械與精湛操演技術，讓恐龍以栩栩如生的姿態出現在觀眾眼前。4月3日至4月6日活動期間，每日下午至傍晚將於衛武營戶外劇場帶來恐龍走秀與舞台展演，每日3場、共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。活動期間，衛武營公園也將打造充滿史前氛圍的「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，讓民眾彷彿走進史前世界。另外即將於3月底歇業的恐龍探索樂園也跨界合作，場館內恐龍也將來到衛武營參與展示。此外，現場也規劃「化石考古體驗區」，另也推出「小恐龍探險家」，同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。教育局補充表示，在活動正式登場前也將安排暖身活動。4月1日恐龍將現身高雄城市地標進行快閃互動；4月2日則邀請偏鄉學童到衛武營參與特別規劃的 「恐龍面對面」 活動，提早與恐龍近距離互動。此外，今年兒童節也與富邦文教基金會攜手合作，推出深受親子喜愛的IP「虎姑婆和他的朋友」、「MOMO家族童樂會」及「momo mini 親子電影院」，現場也規劃「虎姑婆主題區」，設有「小老闆二手市集」；親子繪畫體驗則讓孩童執筆繪出心中的奇幻世界。高市府表示，近年持續透過國際級展演團隊與多元親子活動打造高雄兒童節品牌，讓孩子在歡樂中學習、在遊戲中探索。今年兒童節連假，邀請全國大小朋友一起來到衛武營 「恐龍酷樂園」，與恐龍相遇，度過充滿想像與驚喜的假期。