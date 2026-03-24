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▲賈斯汀（右）酒駕測試直線時，直呼很難。（圖／翻攝自美聯社Associated Press YouTube）

直線走路狂晃 當場坦言「真的很難」

搬經典歌曲也無效 仍遭上銬帶回

美國流行天王賈斯汀（Justin Timberlake）2024年在紐約漢普頓因涉嫌酒後駕車遭逮，事件當時震撼演藝圈，近期一段長達8小時的警方密錄器畫面正式對外公開，再度引發外界熱議，從影片中可見賈斯汀在路邊進行酒測時步伐不穩，甚至連基本的直線行走都難以完成，過程中還不斷無能狂怒，甚至抱怨測試困難，整體狀態與過去舞台上光鮮形象形成強烈反差。根據外媒報導，賈斯汀當時因闖紅燈與蛇行駕駛遭警方攔查，隨即被要求接受多項清醒測試，包括腳跟對腳尖行走與單腳站立等標準程序。不過從公開畫面來看，他在過程中明顯失去平衡，多次出現搖晃甚至動作錯誤的情況，神情也顯得相當緊張。他一度對警員直言測試難度過高，並透露自己感到壓力不小，整體表現備受關注。畫面中另一段引發討論的橋段，是賈斯汀試圖表明身分時的互動，他向警方表示自己正進行世界巡演，並自稱是賈斯汀，然而現場警員似乎未即時認出這位國際巨星，僅平淡詢問其職業與證件，這段對話在網路上迅速傳開，被不少網友形容為「名氣失靈」。除了賈斯汀本人外，當時一名女性友人也趕赴現場試圖協助解圍，甚至提及他的代表作，希望警方能網開一面。然而執法人員依舊依法處理，未因其藝人身分而有所鬆動，最終仍將他上銬帶回警局。賈斯汀在車上情緒明顯波動，對於即將被拘留感到不安，相關畫面曝光後引發輿論兩極反應。事實上，賈斯汀的律師團隊曾極力阻止影片公開，認為將嚴重影響其形象與隱私，但最終仍在媒體依據資訊公開法申請下釋出部分內容，案件最終於2024年9月落幕，他承認較輕的違規駕駛罪名，判處罰金500美元、25小時社區服務，並吊扣駕照90天。隨著影像曝光，整起事件再度成為外界關注焦點。