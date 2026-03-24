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涉「88會館」地下匯兌、洗錢案的「百億賭王」、PGTalk負責人林秉文，遭到新北地檢署依違反《銀行法》起訴後，棄保潛逃至海外，昨（23日）驚傳在柬埔寨西港遭到槍殺。柬埔寨當地媒體今（24日）報導此案，透露槍殺林秉文的嫌犯為3至4人的團體，且有「預謀犯案」的跡象，目前仍在調查當中。據《柬中時報》報導，當地警方表示，案發地點位於西哈努克市1號區一處偏僻路段，林秉文於路上遭到槍擊身亡，目前案件仍在調查中。警方透露，這起案件有預謀犯案的跡象，且兇嫌為3到4人的團體，抵達現場後對林秉文進行掃射，而後便逃離現場，警方正在展開追捕行動。事實上，林秉文於2023年2月遭檢方起訴，以300萬元交保後未限制出境、出海，2023年被傳喚出庭時均準時到庭，直至第三次開庭時以身體不適為由請假、聲請改期，直至2024年突「神隱」，一度傳出其潛逃至美國洛杉磯，遭到通緝至今。怎料，昨（23日）卻傳出於柬埔寨遭槍殺，震驚外界。