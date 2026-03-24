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▲個案移植後3個月出現併發感染與膽管狹窄，經置放膽管支架後，順利恢復。（圖／馬偕醫院提供）

33歲兒捐肝救母 出血量近萬

58歲的米德莉（Mrs. Mildred）是帛琉人，因為罹患原發性膽汁性膽管炎（Primary Biliary Cholangitis, PBC），4年來往台帛兩地醫療，因病程惡化導致膽汁淤積、發炎，已達到肝硬化嚴重度最高的C級，下一步只能接受肝臟移植，經轉診後，馬偕醫院完成全台首例帛琉病人活體肝移植手術。馬偕醫院今（24）日舉行「帛琉首例轉診來台換肝病人歡喜出院 馬偕團隊挑戰12小時高難度手術 」記者會。帛琉人米德莉因「原發性膽汁性膽管炎」而來往台帛治療。馬偕醫院外科部副主任林俊昌是一種慢性進行性自體免疫疾病，目前醫療無法根治，免疫細胞會破壞肝臟中的小膽管，形成膽汁淤積、發炎，若病人對藥物治療反應不佳，最終將導致肝纖維化、肝硬化。林俊昌指出，米德莉病程已達重度肝硬化的C級，長期門脈高壓導致腹腔內側支循環異常發達，且代償性擴張，加上肝功能衰竭引發的凝血因子合成障礙，使得術中極易發生「大出血」的高風險，導致移植手術更加困難，因此在術前評估時，團隊嚴陣以待務必做好萬全的準備。林俊昌表示，與米德莉配對成功的捐贈者是33歲的兒子恰德（Chad Rumer Jack）。母子倆去年8月1日來台進行術前評估，同月21日進行肝臟移植手術。米德莉在全肝臟切除下，而肝硬化的肝臟「表面如同苦瓜」。接受兒子恰德60%的肝臟，手術耗時12小時，出血量達9950c.c.。但移植後3個月，米德莉追蹤肝功能卻不太對勁，數值愈來愈高，發現併發感染與膽管狹窄，移植團隊會診消化科系，以內視鏡置放膽管支架後，目前則順利恢復，即將於3月26日回到帛琉。林俊昌說，肝功能正常者，肝臟有再生能力，而恰德術後3個月回到馬偕追蹤，肝臟已經恢復正常大小。根據統計，因罹患PBC而需要肝臟移植者，約占全台肝臟移植個案的1至2成；林俊昌提到，馬偕醫院一年約進行8到12例肝臟移植手術。米德莉今日在記者會上微笑向大家揮手致意，對於歷經的過程，她也用文字回應，手術前她時常感到虛弱，幸好有家人的支持，也找到了適合的醫院進行移植手術，住院期間的任何疑問醫療轉隊都能細心的回答為她著想，術後經過一段時間的恢復，覺得「變強壯」了，不再擔心自己的老化，而是開始對「生活」充滿了期待。