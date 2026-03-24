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參與2026年「健康城市全球永續國際研討會」的台灣健康城市聯盟副理事長洪德仁率領美國柏克萊大學全球健康城市中心主任傑森・柯本（Jason Corburn）等5國14位國內外學者專家，昨(23)日拜會臺南市長黃偉哲，針對健康城市治理、永續發展及公共衛生政策進行交流。黃偉哲也向國際學者分享台南推動健康城市逾20年的成果，獲得與會專家高度肯定，認為臺南已成為亞洲健康城市的重要典範。昨天的拜會活動計有台灣健康城市聯盟副理事長洪德仁、美國柏克萊大學全球健康城市中心主任傑森・柯本（Jason Corburn）、澳洲格里菲斯大學教授馬克・艾弗里（Mark Avery）及甘采如（Connie Cai Ru Gan）、日本筑波大學教授蘭迪普・拉克瓦爾（Randeep Rakwal）及副教授永田真一（Shinichi Nagata）、香港理工大學副教授孫羿及成功大學等。黃偉哲表示，臺南市以「健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）」為核心理念，從都市規劃、醫療服務到社會支持全面納入健康思維，打造跨局處整合的治理模式。臺南市推動健康城市政策已逾20年，早在2005年即加入西太平洋健康城市聯盟，為全國首例，並率先依循聯合國永續發展目標（SDGs）建立施政指標，透過滾動式檢討持續精進政策。臺南市近年在國際評比屢獲佳績，包括2021年以及2024年榮獲創新發展獎，2025年榮獲亞太宜居永續城市卓越獎並受邀赴韓國首爾分享治理經驗，顯示城市健康政策已具國際影響力。在具體施政成果方面，台南推動行動醫療服務，每年服務約3萬人，並導入AI輔助篩檢，滿意度高達95%；心理健康服務更深入社區，「一里一窗口」強化在地支持系統。面對氣候變遷與傳染病威脅，市府成立登革熱防治中心，結合智慧監測與AI分析，成功將2025年本土病例控制在3例，展現城市防疫韌性。此外，台南首創「臺南共照雲」智慧健康照護平台，提升醫療整合效率，滿意度達97%；空氣品質改善方面，透過「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」，藍天日數（AQI＜101）已連續3年突破9成。在交通與高齡友善政策上，「小黃公車」路線已達52條，並預計2026年擴增至62條，有效改善偏鄉及長者就醫交通需求。社區營造亦為台南推動健康城市的重要基礎，透過獎勵機制與經驗傳承平台，鼓勵各區發展在地健康特色，形成由下而上的治理動能。衛生局長李翠鳳強調，政策成果最終回歸市民感受。數據顯示，臺南市民平均餘命自99年至113年增加1.65歲，增幅居6都第2；2025年遠見雜誌醫療衛生施政滿意度達80.3%，6都第2高，顯示市政推動已獲市民高度認同。與會國際學者均肯定台南成功將健康、科技與永續整合於城市治理中，兼顧政策深度與民眾感受，是值得各國城市借鏡的實務案例。此次拜會不僅深化國際交流，也為未來跨國合作奠定基礎。