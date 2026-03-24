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韓國電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」（中國台灣）爭議持續延燒。外交部今（24）日表示，已公開促請韓方於31日前就相關問題回覆我方，若韓方屆期仍未提出正面回應，將自4月1日起，於我國「台灣電子入國登記表」中「出生地」及「居住地」欄位之下拉式選單，將韓國的英文標示由「Korea, Republic of」（韓國）調整為「KOREA (SOUTH)」（南韓）。外交部指出，外交部及我國駐韓國代表處針對韓國電子入境系統中「出發地」及「下一目的地」兩欄位不當標示我國，持續向韓方表達嚴正關切及溝通交涉，並公開促請韓方於3月31日前就相關問題回覆我方。外交部表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則的堅定立場，倘韓方屆期仍未提出正面回應，我方將自4月1日起，於我國「台灣電子入國登記表」中「出生地」及「居住地」欄位之下拉式選單，將韓國的英文標示由「Korea, Republic of」調整為「KOREA (SOUTH)」。外交部強調，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，我國十分珍視雙方得來不易的情誼，盼韓方本於相互尊重與對等原則，正視我方訴求，儘速完成更正，以維繫雙邊關係之良性發展