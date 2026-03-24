蘋果全球開發者大會WWDC26時間公布了，確定會在台灣時間6月9日至6月13日（美國時間6月8日至6月12日）舉行。將維持以全球線上播送形式為主，並於美國時間6月8日在Apple Park舉辦實體的特別開幕活動。這次官方明確預告，重點將鎖定在各平台軟體更新、AI技術進展，WWDC26三大看點搶先掌握。
重押AI新版Siri有望亮相
在各大科技巨頭猛攻AI的戰局下，蘋果的AI進展成為外界最關注的焦點，多家外媒指出，蘋果勢必會把AI當成WWDC26的焦點之一，尤其在Siri升級進度一再延後的情況下，這將是蘋果重新說明AI策略的關鍵場合。市場普遍預期，蘋果將擴編「Apple Intelligence」的應用，端出更實用的生成式AI、系統級智慧功能，並進一步交代新版Siri的升級方向。
iOS 27等六大系統同步升級
下一代作業系統無疑是WWDC的核心主場，預期蘋果將發表iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27，甚至visionOS的新版本。升級重點預計將包含介面優化、新功能整合，並將跨裝置的順暢體驗再往前推進。此外，蘋果也會同步釋出API與framework等開發者工具更新，讓App開發更容易接軌新功能。
會有新硬體嗎？先別期待
果粉最關心會不會有新硬體發表？目前傳出來的訊息以作業系統、AI與開發工具為主，沒有明確證據顯示大會上一定會有新硬體登場。軟體與AI大概是本次主秀，硬體方面則先別抱太高期待。
蘋果WWDC26線上轉播哪裡看？
Keynote 時間：台灣時間6月9日凌晨1點
線上直播： Apple Developer app、Apple Developer網站、 YouTube 頻道 、中國的 Apple Developer bilibili 頻道 播出，以及 LinkedIn 和 WeChat都可以第一手掌握發表會所有訊息。
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在各大科技巨頭猛攻AI的戰局下，蘋果的AI進展成為外界最關注的焦點，多家外媒指出，蘋果勢必會把AI當成WWDC26的焦點之一，尤其在Siri升級進度一再延後的情況下，這將是蘋果重新說明AI策略的關鍵場合。市場普遍預期，蘋果將擴編「Apple Intelligence」的應用，端出更實用的生成式AI、系統級智慧功能，並進一步交代新版Siri的升級方向。
iOS 27等六大系統同步升級
下一代作業系統無疑是WWDC的核心主場，預期蘋果將發表iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27，甚至visionOS的新版本。升級重點預計將包含介面優化、新功能整合，並將跨裝置的順暢體驗再往前推進。此外，蘋果也會同步釋出API與framework等開發者工具更新，讓App開發更容易接軌新功能。
會有新硬體嗎？先別期待
果粉最關心會不會有新硬體發表？目前傳出來的訊息以作業系統、AI與開發工具為主，沒有明確證據顯示大會上一定會有新硬體登場。軟體與AI大概是本次主秀，硬體方面則先別抱太高期待。
蘋果WWDC26線上轉播哪裡看？
Keynote 時間：台灣時間6月9日凌晨1點
線上直播： Apple Developer app、Apple Developer網站、 YouTube 頻道 、中國的 Apple Developer bilibili 頻道 播出，以及 LinkedIn 和 WeChat都可以第一手掌握發表會所有訊息。