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▲馬筱梅產後模樣流出，她躺在床上手上抱著兒子，狀態與寶寶正臉照引發討論。（圖／翻攝自微博）

強調親自生產 呼籲外界理性看待

直言不會觸法 怒批黑粉刻意抹黑

藝人馬筱梅（Mandy）與汪小菲於2024年登記結婚，近期才透過婆婆張蘭對外宣布順利誕下一子，原本應是喜訊卻意外引來網路爭議，近日有部分網友質疑她透過代孕甚至使用「假孕肚」，相關言論迅速在社群延燒，引發關注。對此，馬筱梅選擇不再沉默，親自出面回應，強調相關傳聞皆為捏造，並怒嗆黑粉：「白眼翻到底！」面對外界揣測，馬筱梅在直播中直接澄清，語氣相當堅定，表示孩子確實是自己懷胎生下，並未涉及任何代孕行為，她同時提醒網友，對於未經證實的消息應保持理性判斷，不應輕信謠言，更不要隨意擴散不實內容，以免造成當事人困擾。除了代孕質疑外，還有網友提出「假肚皮」說法，讓馬筱梅在直播中忍不住表達不滿，她直言這類說法荒誕不經，甚至苦笑表示已經「白眼翻到後面」，顯示對於外界無端揣測感到相當無奈與疲憊。整段回應也讓粉絲心疼她在產後仍需面對輿論壓力。針對相關傳聞，馬筱梅也進一步指出，網路流傳的說法本身涉及違法議題，她與家人絕不可能觸碰法律紅線，呼籲外界不要再惡意揣測，她認為部分黑粉刻意放大不實資訊，已對個人名譽造成影響，也讓整起事件持續升溫。原本迎來新生命應是人生重要時刻，卻因網路謠言演變為輿論風波，也讓外界再度關注公眾人物在社群時代所承受的壓力。馬筱梅此次選擇正面回應，雖暫時止血，但相關討論仍在延燒，後續發展仍有待觀察。