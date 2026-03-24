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新媒體公司愛爾達科技（8487）今（24）日宣布股利發放政策更改，經過昨（23）日召開董事會，修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。愛爾達-創（8487）2025年財報繳出亮眼成績，全年稅後純益為新台幣1.07億元，每股純益達4.03元，公司原先規劃配發每股現金股息3.5元及股票股利1.306元。愛爾達今日發布新聞稿表示，經過昨日召開董事會，修正股利發放金額，原規劃配發每股現金股利3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。愛爾達原規劃對去年股利以配發股票股利1.306元，加上現金股息3.5元，預計盈餘轉增資後的實收資本額將達3億元，以達成跨過以文創類股或科技類股申請上市的門檻。針對本次股利政策修改原因，愛爾達表示，由於主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足，導致相關轉增資案暫無法進行審議，考量目前整體監理環境及審查程序時程具有不確定性，為確保股東權益及股利政策穩定性，董事會經審慎評估後，決議取消股票股利發放，改以現金股利方式一次性配發。愛爾達強調，這次調整是基於外部制度因素所進行的應變措施，不影響公司整體營運表現與財務體質。殖利率部分，若以今日高點價格80.6元來計算，愛爾達殖利率達到5.9%。愛爾達近年持續深化數位內容布局，強化運動賽事轉播及多元平台經營，營收與獲利表現維持穩健成長，現金流量充沛，具備良好的現金股利發放能力。原訂轉增資計畫將視主管機關審議進度及政策環境適時評估調整，未來將在法規允許及整體發展策略下，持續優化資本結構，以支持長期營運與成長需求。