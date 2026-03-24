47歲的「第一名媛」孫芸芸當阿嬤了！他與微風集團董事長廖鎮漢的26歲長女廖思惟（Trinity）遭週刊爆料在澳洲未婚生子，且男方疑似不願負責，促使孫芸芸親自飛往澳洲陪產。未婚生子該怎麼報戶口？父親欄會空白嗎？孩子的爸該負什麼責？本篇整理律師觀點一次看懂。
作家紅力挺「去父留子」：微風公主實力就是最強背景板
廖思惟日前才爆出繼承40億家產。針對週刊爆料廖思惟與男友分手、獨自產子的消息，臉書擁有 4.9 萬追蹤的作家「焦糖綠玫瑰」發文力挺，認為在現代社會「去父留子」並非壞事。她強調，身為孫芸芸與廖鎮漢的女兒，廖思惟擁有先天的財務優勢，不見得需要男人來扮演「家庭背景板」，只要給予孩子正確的愛與引導即可。
未婚生子戶口怎麼報？父親欄空白會影響權利嗎？
雖然情緒層面上獲得社群支持，但實務上的法律程序仍不可馬虎 。許多讀者焦慮「父親欄空白」是否會影響孩子權利？法律專家整理出以下避坑指南：
▼未婚生子法律現況與申報對照表
法律追討 3 招：男方不負責仍有強制對策
若遇到男方分手後「消失」或拒絕支付生活費，喆律法律事務所律師雷皓明與權觀法律事務所指出，生母可發動以下三招捍衛扶養費權利：
第一招：提起「強制認領」訴訟
若生父拒絕承認關係，生母可向法院提起訴訟，透過 DNA 鑑定強制確立親子關係。一旦認領完成，生父依法必須承擔扶養義務。
第二招：追討過去與未來扶養費
扶養權不因未婚而消失。生母可要求生父支付至子女成年為止的費用，甚至可以向生父追補之前由生母獨自墊付的開銷。
第三招：保留協商紀錄與金流存證
法律專家建議，應保留所有關於孩子支出的收據與雙方協商紀錄。即便人在澳洲產子，相關法律行動仍可透過委任律師在台灣發動。
資料來源：喆律法律事務所律師雷皓明、權觀法律事務所
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：本文引用之法律資訊僅供參考，不構成特定個案之法律諮詢建議。相關法律行動請諮詢專業律師評估。
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廖思惟日前才爆出繼承40億家產。針對週刊爆料廖思惟與男友分手、獨自產子的消息，臉書擁有 4.9 萬追蹤的作家「焦糖綠玫瑰」發文力挺，認為在現代社會「去父留子」並非壞事。她強調，身為孫芸芸與廖鎮漢的女兒，廖思惟擁有先天的財務優勢，不見得需要男人來扮演「家庭背景板」，只要給予孩子正確的愛與引導即可。
雖然情緒層面上獲得社群支持，但實務上的法律程序仍不可馬虎 。許多讀者焦慮「父親欄空白」是否會影響孩子權利？法律專家整理出以下避坑指南：
▼未婚生子法律現況與申報對照表
|爭議項目
|法律事實與現況
|實務建議與行動點
|報戶口與父親欄
|生母可憑出生證明單獨申報，若生父未認領，父親欄位暫時留白。
|欲填寫父親欄，須由生父主動認領，或由生母向法院提起「強制認領」訴訟。
|扶養權與監護權
|民法規定未婚生子女原則上由生母單獨行使監護權。
|若生父不負責任，生母單獨監護在法律決策上更具效率。
|子女姓氏
|預設隨母姓，認領後經雙方約定可改從父姓。
|在生父不負責的狀況下，從母姓能確保行政作業順暢。
若遇到男方分手後「消失」或拒絕支付生活費，喆律法律事務所律師雷皓明與權觀法律事務所指出，生母可發動以下三招捍衛扶養費權利：
第一招：提起「強制認領」訴訟
若生父拒絕承認關係，生母可向法院提起訴訟，透過 DNA 鑑定強制確立親子關係。一旦認領完成，生父依法必須承擔扶養義務。
第二招：追討過去與未來扶養費
扶養權不因未婚而消失。生母可要求生父支付至子女成年為止的費用，甚至可以向生父追補之前由生母獨自墊付的開銷。
第三招：保留協商紀錄與金流存證
法律專家建議，應保留所有關於孩子支出的收據與雙方協商紀錄。即便人在澳洲產子，相關法律行動仍可透過委任律師在台灣發動。
資料來源：喆律法律事務所律師雷皓明、權觀法律事務所
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：本文引用之法律資訊僅供參考，不構成特定個案之法律諮詢建議。相關法律行動請諮詢專業律師評估。