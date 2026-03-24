美國與伊朗的戰事峰迴路轉，美國總統川普（Donald Trump）21日發出48小時最後通牒，威脅伊朗再不開放荷姆茲海峽就要轟炸電廠，伊朗則反嗆說若電廠被炸，將無節制報復周遭國家的關鍵基礎設施。中東戰火眼見將要大幅升級，但川普23日又宣布將打擊伊朗發電廠的軍事行動延後5天，稱伊朗「渴望達成協議」，雖然相關說法遭到德黑蘭當局否認，至少暫時避免了雙方互炸關鍵基礎設施的最糟情境。然而，就在川普髮夾彎延後軍事行動前，預測市場平台Polymarket上已有數個帳戶搶先押注美伊戰爭將於3月底結束，且這些帳戶都是臨時創建，似乎表明有知情人士掌握了內幕消息。
根據《衛報》報導，8個在3月21日前後創建的新匿名帳戶，在川普宣布與伊朗進行外交對話前，就在Polymarket下注直指停火協議將在3月31日前達成。另外還有一個曾在2月28日美國襲擊伊朗前就下注美國將動手的帳戶，也押注3月底前能夠達成停火協議，且這個帳戶除了伊朗戰爭外，沒有進行過其他任何投注。
3月21日當時川普正揚言要轟炸伊朗的發電廠，加倍升級軍事行動，在那個時間點Polymarket只有6％機率認為美伊將在3月底停火，不過到了本週一，看好美伊將在3月底停火的機率已上升至24％，有超過2100萬美元的賭注押注於此。
研究員約克（Ben Yorke）表示，這些帳戶的行動「看起來絕對像是掌握一定內線消息的人士」，由於Polymarket帳戶是匿名的，很難追蹤下注所有者身分。但是約克認為，這些新成立的帳號很像是屬於同一個投資者，只是為了分散投注降低每筆投注金額而故意開了多個分身，通常這類行為「這要麼是大型投資者試圖保護自己的頭寸免受市場衝擊，要麼就是內線交易」。
Polymarket將展開調查
對於內線交易疑雲，Polymarket首席法務官庫馬爾（Neal Kumar）表示，將會啟動相關調查，並強調Polymarket將加強限制內線交易行為，明確禁止利用竊取的機密資訊交易、禁止利用非法內線消息交易、禁止用戶在擁有影響事件結果的能力時進行交易。
目前還不確定這些押注人士究竟是否掌握內線消息，在美伊戰爭停火一事上，由於需要美國和伊朗雙方同意才能達成停火，所以某種程度上，即使擁有單方內線消息，似乎也無法保證能夠準確鎖定停火協議達成的時間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
3月21日當時川普正揚言要轟炸伊朗的發電廠，加倍升級軍事行動，在那個時間點Polymarket只有6％機率認為美伊將在3月底停火，不過到了本週一，看好美伊將在3月底停火的機率已上升至24％，有超過2100萬美元的賭注押注於此。
研究員約克（Ben Yorke）表示，這些帳戶的行動「看起來絕對像是掌握一定內線消息的人士」，由於Polymarket帳戶是匿名的，很難追蹤下注所有者身分。但是約克認為，這些新成立的帳號很像是屬於同一個投資者，只是為了分散投注降低每筆投注金額而故意開了多個分身，通常這類行為「這要麼是大型投資者試圖保護自己的頭寸免受市場衝擊，要麼就是內線交易」。
Polymarket將展開調查
對於內線交易疑雲，Polymarket首席法務官庫馬爾（Neal Kumar）表示，將會啟動相關調查，並強調Polymarket將加強限制內線交易行為，明確禁止利用竊取的機密資訊交易、禁止利用非法內線消息交易、禁止用戶在擁有影響事件結果的能力時進行交易。
目前還不確定這些押注人士究竟是否掌握內線消息，在美伊戰爭停火一事上，由於需要美國和伊朗雙方同意才能達成停火，所以某種程度上，即使擁有單方內線消息，似乎也無法保證能夠準確鎖定停火協議達成的時間。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。