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台中大里區一家連鎖寵物國光店竟然在打烊後，把狗「收納」進塑膠箱，只留幾個氣孔透氣，民眾路過見狗狗驚恐狂叫、一直撞玻璃門想掙脫，立即撥打動保專線。該區市議員江和樹指業者在台中市的多家連鎖店，都以相同方式將寵物關進收納箱，導致毛小孩緊迫甚至變得神經質，大罵「這就是虐狗！」台中市動保處表示，業者接獲反映後雖立即改善，行為仍違反動物基本飼養原則，後續將依法查處，最高可罰20萬元以下。網友昨晚在Threads貼出東森寵物大里國光店虐待動物事件，引起民眾公憤，至今有4千多則留言。網友指出，這家位於大里區國光路的寵物店，打烊後將小狗裝進白色收納箱裡，他路過此處時，發現收納箱裡的狗狗狂叫、一直想撞開蓋子逃出去，還將玻璃門撞得叩叩作響，看起來超可憐。他除了打電話給其他還沒打烊的分店，要求聯絡店員到場處理，也請1999協助轉1959動保專線，通報不當飼養事件。網友說店員來了之後，表示晚上比較熱、且狗狗的腳會卡進籠子，所以關進塑膠箱裡比較安全。但她認為這樣很可憐，難以想像狗狗關在裡面一整夜，會有多難受？店員表示很多事不是他的職權，還問她要不要買回家？大里區市議員江和樹今（24）日到寵物店，批評店家行為就是在虐待動物！他表示業者在台中市有多家連鎖店，都是採用相同方式將寵物關在收納箱內，動保處沒盡到管理與稽查責任，嚴重失職。台中市動保處表示，寵物業者夜間將犬隻安置於收納箱，動保處獲報後已派員稽查，該容器空間、通風及活動條件未符合《特定寵物業管理辦法》規定，無法讓犬隻足夠伸展與活動，且有受傷風險，雖業者接獲反映已立即改善，行為仍違反動物基本飼養原則，後續將依法查處。依《動物保護法》規定，業者違反應具備的設施規定，得處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、名稱或照片。