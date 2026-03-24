黃金價格週二下跌1.6%，來到每盎司4335美元，已連續第十個交易日下跌，創下數十年來跌幅最劇烈波段。受美元走強和聯準會近期降息希望渺茫的影響，金價連續下探。然而，摩根士丹利分析師卻認為，這對美股來說是一個有利訊號。
根據商業內幕報導，摩根士丹利表示，在持續三週的伊朗戰爭期間，黃金並未展現其避險資產的地位，而這實際上可能對股票投資人而言是個好消息。
自伊朗戰爭爆發以來，標普500指數與黃金的比率「標普500/黃金比率」（S&P 500-to-gold ratio）大幅上升；摩根士丹利首席股票分析師威爾森（Mike Wilson）表示，這是一個對美國股市有利的訊號。他在報告中提到，「近期市場中較具建設性的發展之一，是以黃金計價的標普指數自三週前衝突開始以來已上漲12%。」
美國與以色列對伊朗發動首次打擊以來，黃金價格已下跌18%，而同期標普500指數跌幅不到4%。黃金目前已正式進入熊市，較1月高於5600美元的高點已下跌超過20%。
威爾森認為，大宗商品市場的走勢能在「戰爭迷霧」中為投資人提供有價值的洞察方向。黃金大幅下跌或許是顯示在這場衝突中，情勢正比大眾想像的更有利於美國的最佳訊號。他解釋，標普500與黃金比率的上升，依據一些技術指標分析，觸發了部分買進訊號。
威爾森補充稱，「我們將此視為一個有利訊號，顯示在這場衝突期間以及之後逐漸降溫時，美國經濟與企業獲利活動的節奏很可能仍保持穩健。目前我們尚未看到需要大幅調整每股盈餘（EPS）預測的證據。」
摩根士丹利認為，標普500與黃金比率可作為判斷股市對整體經濟健康與企業表現預期的指標，同時也能反映消費者信心。隨著近期黃金下跌，標普500相對於黃金呈現強勢上升。
摩根士丹利還表示，黃金近期下跌的另一個可能因素是，一些政府可能需要出售部分黃金儲備，以應付與戰爭相關的更高成本，例如石油及其他大宗商品價格飆升。
摩根士丹利指出，這項指標近期的表現顯示，市場並未像部分預測者警告的那樣，對地緣政治風險掉以輕心。另一方面，摩根大通（JPMorgan）在稍早才下調了2026年標普500指數的目標價，並警告投資人對石油衝擊及其對市場與經濟的潛在影響過於鬆懈。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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自伊朗戰爭爆發以來，標普500指數與黃金的比率「標普500/黃金比率」（S&P 500-to-gold ratio）大幅上升；摩根士丹利首席股票分析師威爾森（Mike Wilson）表示，這是一個對美國股市有利的訊號。他在報告中提到，「近期市場中較具建設性的發展之一，是以黃金計價的標普指數自三週前衝突開始以來已上漲12%。」
美國與以色列對伊朗發動首次打擊以來，黃金價格已下跌18%，而同期標普500指數跌幅不到4%。黃金目前已正式進入熊市，較1月高於5600美元的高點已下跌超過20%。
威爾森認為，大宗商品市場的走勢能在「戰爭迷霧」中為投資人提供有價值的洞察方向。黃金大幅下跌或許是顯示在這場衝突中，情勢正比大眾想像的更有利於美國的最佳訊號。他解釋，標普500與黃金比率的上升，依據一些技術指標分析，觸發了部分買進訊號。
威爾森補充稱，「我們將此視為一個有利訊號，顯示在這場衝突期間以及之後逐漸降溫時，美國經濟與企業獲利活動的節奏很可能仍保持穩健。目前我們尚未看到需要大幅調整每股盈餘（EPS）預測的證據。」
摩根士丹利認為，標普500與黃金比率可作為判斷股市對整體經濟健康與企業表現預期的指標，同時也能反映消費者信心。隨著近期黃金下跌，標普500相對於黃金呈現強勢上升。
摩根士丹利還表示，黃金近期下跌的另一個可能因素是，一些政府可能需要出售部分黃金儲備，以應付與戰爭相關的更高成本，例如石油及其他大宗商品價格飆升。
摩根士丹利指出，這項指標近期的表現顯示，市場並未像部分預測者警告的那樣，對地緣政治風險掉以輕心。另一方面，摩根大通（JPMorgan）在稍早才下調了2026年標普500指數的目標價，並警告投資人對石油衝擊及其對市場與經濟的潛在影響過於鬆懈。
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