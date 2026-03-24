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日本人來台旅遊「愛上大埔鐵板燒」！台灣人傻眼：英法韓遊客也淪陷

▲黑木太太提到，台灣鐵板燒不僅有現煎料理，還附有滷肉飯、玉米濃湯、爆米花等多樣選擇，與日本截然不同，因此讓遊客感到新奇。（圖／記者張志浩攝）

大埔鐵板燒漲價仍爆滿！套餐沒附白飯：店內還是坐滿8成

▲日前才有網友在PTT發文表示，住家附近一間經營15年的大埔鐵板燒不斷漲價，但用餐時段店內仍坐滿8成。（示意圖／記者張志浩攝）

一名網友分享日本朋友來台旅遊特地安排品嚐大埔鐵板燒，超在地的行程引發2.5萬台灣人關注。不少網友表示英國、韓國甚至法國旅客都對台灣鐵板燒印象深刻，尤其現場料理、價格親民與多樣配餐成為亮點，展現出台式鐵板燒的獨特魅力。日籍網紅黑木太太也認證，鐵板燒在日本屬高價料理，需穿著正式服裝用餐，與台灣平價且多元的用餐型態形成鮮明對比。原PO近日在Threads發文透露，日本朋友隨公司來台旅遊，透過訊息與他分享行程，這才發現其中一餐竟是安排至連鎖品牌「大埔鐵板燒」用餐，沒想到對方吃完後大讚料理美味，讓他感到相當驚訝。事實上，嫁來台灣的日籍網紅「黑木太太」曾分享，在日本鐵板燒多屬高檔餐飲類型，民眾前往用餐通常會特別打扮、穿著正式服裝，因此對於台灣將鐵板燒定位為平價料理感到新奇。她也提到，台灣鐵板燒不僅有現煎料理，還附有滷肉飯、玉米濃湯、爆米花等多樣選擇，與日本截然不同。貼文曝光後迅速吸引2.5萬人按讚，不只日本旅客，其他國家遊客同樣對此類型餐飲印象深刻，「法國老公吃過也是念念不忘，蔬菜脆甜，主食鹹香，尤其是和其他顧客並肩坐一起好像很熟其實互不認識的奇妙氣氛，讓他欲罷不能」、「帶英國朋友、日本朋友吃過，都說大埔最好吃，說近距離看廚師表演很有趣、便宜、飲食多樣、均衡又好吃」。其他網友則留言，「日本吃鐵板燒很貴」、「鐵板燒的高麗菜都很香甜好吃，對日本人來說大埔很便宜」、「夠在地，我活了46年都沒去吃過」、「韓國朋友也是一直念念不忘」、「這是否就是台灣人去吃鳥貴族時，日本人的感覺」、「基本上我在日本吃鐵板燒沒2000台幣走不出來」。事實上，日前才有網友在PTT發文表示，住家附近一間經營15年的大埔鐵板燒，近年價格持續調整，甚至店外不再標示價格，需進店後查看菜單才知實際售價。從原PO提供的菜單可見，目前白飯為15元，牛肉、羊肉、雞肉均為200元，豬肉190元，蝦仁與鮭魚210元，菲力與牛小排則為310元。與過去相比價格明顯上漲。網友指出，早期價格較低時自己經常光顧，但近幾年漲價後，套餐已不附白飯，也無法加點配菜，免費提供的僅剩湯與飲料。不過即便如此，用餐時段仍維持7至8成滿座，生意依舊熱絡，「就算這樣，還是看到晚餐時間7-8成滿座，偶爾還是會看見它們生意興隆，消費能力驚人」，可見台灣人的熱愛程度。