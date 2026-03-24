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▲周杰倫〈太陽之子〉MV首映會現場，百名幸運獲選入場粉絲擠爆松仁威秀，早早就在現場守候。（圖／記者李欣恬攝影）

華語流行天王周杰倫強勢回歸！最新專輯《太陽之子》即將於明（25）日全球數位發行。今（24）日下午1點，所屬公司特別選在台北松仁威秀最高規格的 TITAN 廳，盛大舉辦〈太陽之子〉MV全球首映暨專輯記者會。這支讓全球粉絲望眼欲穿、耗時2年又3個月且斥資破億元新台幣打造的史詩級MV，終於要在今天正式揭開神祕面紗。透過現場直擊，首映會場外早已擠滿大批海內外媒體與受邀貴賓，將松仁威秀的影廳外大廳擠得水洩不通，現場氣氛熱烈、閃光燈不斷，足見天王無可取代的超高人氣與號召力。走進全黑的TITAN影廳內，巨型銀幕上正投影著《太陽之子》的絕美主視覺。只見周杰倫身穿長版大衣，站在充滿神聖氛圍的教堂中央，背後是絢麗的彩繪玻璃與從天灑落的光束；畫面外圍更以極具幾何設計感的太陽芒星圖騰將其環繞，視覺風格磅礴大氣，宛如一部好萊塢史詩電影的海報，讓人更加期待破億神作將帶來何種視覺震撼。為了這首心血之作，周杰倫不僅在製作規格上拉到滿點，對粉絲的照顧更是無微不至。考量到在全球擁有龐大粉絲群，為了不讓無法親臨台北現場的歌迷留下遺憾，周董特地安排了首映會全程線上直播。貼心的舉動，讓世界各地的粉絲都能跨越時差與地域限制，在第一時間與天王同步感受〈太陽之子〉的誕生。隨著首映會即將正式開始，現場氣氛已沸騰到最高點。等待了兩年多的心血結晶即將曝光，周杰倫勢必將以專輯《太陽之子》再度震撼華語樂壇。