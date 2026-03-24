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LOL《英雄聯盟》2026季中邀請賽

▲2026《英雄聯盟》季中邀請賽在韓國舉辦，共計11支戰隊參與。（示意圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》2026季中邀請賽

▲2026《英雄聯盟》世界大賽時間訂在10月15日至11月14日。（圖／取自LOL flickr）

LOL《英雄聯盟》初陣對抗賽結束後，2026年7月初的 MSI 季中邀請賽和10月的世界大賽賽制也正式公佈，季中邀請賽將有11支戰隊參與，世界大賽則擴增至19隊競爭，入圍賽則都是4支隊伍進行雙敗淘汰 BO5 賽制，值得電競粉絲期待。Riot Games 指出，2026《英雄聯盟》季中邀請賽由6月28日激戰至7月12日，地點位於韓國大田市的大田會展中心，參賽隊伍包括 LPL、LCS、LEC、LCK、LCP 等賽區的2支隊伍，加上 CBLoL 賽區的1支隊伍，共計11支戰隊。季中邀請賽中，各賽區第一種子直接進入正賽，LPL由於拿下初陣對抗賽冠軍，因此第二種子也進入正賽；其餘 LCS、LEC、LCK、LCP 的第二種子，將在入圍賽中進行 BO5 雙敗淘汰賽，只有1支隊伍能挺進正賽。Riot Games 說明，2026《英雄聯盟》世界大賽時間訂在10月15日至11月14日，陸續進行「入圍賽、瑞士制淘汰賽、八強四強淘汰賽、冠軍賽」等階段；入圍賽在美國洛杉磯，瑞士輪與淘汰賽在美國德州，冠軍賽則選在美國紐約布魯克林 NBA 籃網隊的主場巴克萊中心。世界大賽中，LEC、LCS、LCK、LCP、LPL 都有3張門票，CBLoL 則是2張門票，此外，季中邀請賽冠軍隊伍，季中賽成績第2好的賽區能獲得多一張《英雄聯盟》世界大賽門票，共計19支戰隊。世界大賽的入圍賽同樣會有 4 支隊伍進行雙敗淘汰 BO5 賽制，決定唯一一張晉級瑞士輪的門票。此外，2026年《英雄聯盟》世界大賽的八強賽與四強賽之間將沒有休息日，整個淘汰賽階段僅為期一周，整體賽程更加緊湊，也提高觀賽體驗。