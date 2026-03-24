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民進黨立委陳亭妃今(24)日質詢行政院長卓榮泰時，關心台南捷運藍線發包時間，盼10月底前發包，行政院長卓榮泰則說，會要求工程會盡速排定審議內容，希望今年能給台南鄉親，有重大進展順利推動藍線。立法院今天繼續施政總質詢，綠委陳亭妃關心台南捷運推動進度，包括藍線第一階段發包、後續路線延伸等，希望趕快核定深綠線，藍線延伸接到高鐵、紅線，以及後續綠線，希望政府能給時間點。陳亭妃說，他有跟台南市長黃偉哲說，藍線第一期在他任內一定要發包出去，但發包完如果後續路線沒有核定也沒有用。針對藍線第一期何時發包，行政院長卓榮泰表示，今年2月11日藍線基本設計報告到工程會，會要求盡速排定審議內容，若2月已經到了，那工程會時間可以加緊的話，藍線希望今年能給台南鄉親，有重大進展能夠順利推動。工程會主委陳金德表示，藍線基本設計大致都會了，預計4月中到台南現勘，如果委員同意審查，基本審查通過，就可以進行發包作業，4月中現勘，如果委員實際審查沒問題，通過後就進行發包作業，就看市政府規劃怎麼發包。陳亭妃則說，會強調同步督促台南市政府配合進度，力拚藍線第一期於今年十月順利發包，讓台南正式邁入捷運新時代。