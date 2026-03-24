我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電去年捲入多次洩密案，其中又以台積電前研發副總羅唯仁攜帶大量機密資料投奔英特爾（Intel）涉及層級最高。英特爾執行長陳立武也極力護航，指台積電指控毫無根據。而他今年是否可能再出現2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）值得關注，而貿協今（24）日也證實，陳立武將出席，並且分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。這也將會是今年COMPUTEX，除了輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以外，另一大焦點。羅唯仁去年傳出從台積電退休前帶走2奈米等先進製程資料，接著投靠英特爾，引發半導體業界震撼，不僅台積電已向智慧財產及商業法院對羅唯仁正式提出訴訟；檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，疑似將不該攜帶的機密帶離公司，恐已構成違反《國家安全法》。面對台積電叛將案，陳立武始終力挺羅唯仁，並指公司「全力支持」羅唯仁加入英特爾，否認羅唯仁的行動是與技術移轉有關，指台積電指控毫無根據。陳立武去年擔任英特爾執行長後，首次來台灣參加COMPUTEX，今年因為台積電洩密案，是否還可能親自出席始終讓人關注。貿協今日表示，陳立武將於6月2日在台北南港展覽館二館7樓發表主題演講，，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。隨著 AI 正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次。他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐 AI 時代發展所需的基礎設施。