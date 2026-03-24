全球最大節能倡議行動「世界關燈日」（Earth Hour）將於 2026年3月28日（星期六）20:30登場。全台多家飯店、旅館都宣告，將於3月28日的20:30關燈一小時，像是國泰飯店觀光事業旗下7間飯店、凱撒飯店連鎖旗下10家飯店，還有小鹿文娛旅宿集團共25間旅館，今年都表示，持續響應此國際永續行動。
🟡「世界關燈日」（Earth Hour）由來為何？
「世界關燈日」由 世界自然基金會（WWF）於 2007 年在雪梨發起，現已成為全球規模最大的自發性減碳公益行動。活動於每年三月最後一個星期六舉行，號召企業與民眾關閉不必要的電燈與耗能設備一小時，以實際行動展現對氣候變遷議題的關注。至今已有 192 個國家與地區共同響應，成為全球指標性的永續象徵。
🟡「世界關燈日」3月28日全台飯店旅館將熄燈名單一覽：
📍國泰飯店觀光事業旗下7間飯店：
國泰飯店觀光事業表示，今年將攜手國泰金控、國泰人壽、國泰世華、以及永聯物流於3月28日（六）晚間8時30分至9時30分，共同關閉不必要之照明設備。屆時旗下包含五館和逸飯店、台北慕軒飯店，臻品之選與台北國泰萬怡酒店等全台七間飯店將同步響應，關閉飯店建築招牌燈與館外造景照明，並邀請入住旅客一同參與，以實際行動支持環境永續，共同守護地球。
📍小鹿文娛旗下25家旅館：
小鹿文娛旅宿集團表示，今年持續響應此國際永續行動，串聯旗下25家旅館各館同步關閉招牌燈、公區照明及景觀燈光，以「關燈一小時」的實際行動倡導節能減碳與環境永續理念。
小鹿文娛說明，Ｍ今年 3 月 28 日晚間，小鹿文娛將於全台各館落實節能措施，秉持品牌一貫「好玩有趣」的精神，將減碳行動轉化為獨特的感官體驗。就像在「路徒 PLUS行旅」辦理入住時，雖然大廳在活動期間關閉大部分電源，但旅客卻能在星空大廳光影下辦理入住。即便捨棄了繁複照明，在點點星芒與靜謐氛圍中 Check-in，反而為旅程增添了一抹別具風味的浪漫驚喜。
📍凱撒飯店連鎖旗下10家飯店：
凱撒飯店連鎖表示，今年再度參與全球環保行動「Earth Hour 60關燈一小時」，號召旗下十館飯店於3月28日（六）晚間8點30分關閉飯店外牆燈飾。
10家飯店齊推住房優惠 最低每晚2594元
整合台北凱撒、台北凱達、板橋凱撒、阿樹旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅與台南趣淘漫旅推出低碳環保住房專案，包括贈送捷運一日票、連住減碳住宿及高鐵票78折等優惠，例如台北凱撒雙人入住3299元起，凡加購高鐵聯票即加贈捷運一日票、連住2晚以上再享平日9折優惠及加贈早餐一次。
台北凱達平日精緻雙人房三天兩夜5188元起，等於雙人住一晚只要2594元，依房型人數贈送捷運一日票、加贈館內500元消費抵用券乙張及永續美學飲料提袋。內湖凱旋雙人入住3500元起，免費贈送精美保冷袋、捷運一日票，加購高鐵聯票平日78折起。
資訊來源：國泰飯店觀光事業、小鹿文娛、凱撒飯店連鎖
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「世界關燈日」由 世界自然基金會（WWF）於 2007 年在雪梨發起，現已成為全球規模最大的自發性減碳公益行動。活動於每年三月最後一個星期六舉行，號召企業與民眾關閉不必要的電燈與耗能設備一小時，以實際行動展現對氣候變遷議題的關注。至今已有 192 個國家與地區共同響應，成為全球指標性的永續象徵。
📍國泰飯店觀光事業旗下7間飯店：
國泰飯店觀光事業表示，今年將攜手國泰金控、國泰人壽、國泰世華、以及永聯物流於3月28日（六）晚間8時30分至9時30分，共同關閉不必要之照明設備。屆時旗下包含五館和逸飯店、台北慕軒飯店，臻品之選與台北國泰萬怡酒店等全台七間飯店將同步響應，關閉飯店建築招牌燈與館外造景照明，並邀請入住旅客一同參與，以實際行動支持環境永續，共同守護地球。
📍小鹿文娛旗下25家旅館：
小鹿文娛旅宿集團表示，今年持續響應此國際永續行動，串聯旗下25家旅館各館同步關閉招牌燈、公區照明及景觀燈光，以「關燈一小時」的實際行動倡導節能減碳與環境永續理念。
小鹿文娛說明，Ｍ今年 3 月 28 日晚間，小鹿文娛將於全台各館落實節能措施，秉持品牌一貫「好玩有趣」的精神，將減碳行動轉化為獨特的感官體驗。就像在「路徒 PLUS行旅」辦理入住時，雖然大廳在活動期間關閉大部分電源，但旅客卻能在星空大廳光影下辦理入住。即便捨棄了繁複照明，在點點星芒與靜謐氛圍中 Check-in，反而為旅程增添了一抹別具風味的浪漫驚喜。
凱撒飯店連鎖表示，今年再度參與全球環保行動「Earth Hour 60關燈一小時」，號召旗下十館飯店於3月28日（六）晚間8點30分關閉飯店外牆燈飾。
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台北凱達平日精緻雙人房三天兩夜5188元起，等於雙人住一晚只要2594元，依房型人數贈送捷運一日票、加贈館內500元消費抵用券乙張及永續美學飲料提袋。內湖凱旋雙人入住3500元起，免費贈送精美保冷袋、捷運一日票，加購高鐵聯票平日78折起。