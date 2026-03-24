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▲周杰倫〈太陽之子〉MV走詭譎、懸疑的路線。（圖／翻攝自YouTube 周杰倫 Jay Chou）

周杰倫睽違4年發行專輯《太陽之子》，今（24）日舉辦同名主打歌〈太陽之子〉MV全球首映會，歌曲致敬許多名畫，藝術、詭譎的風格讓人看到好萊塢等級的大製作，不過也讓人想到蔡依林之前的演唱會，也是以名畫為主題，不免拿來做比較，除了讚嘆周杰倫在音樂創作上的進化之外，也有人說，「這AI有點過分了」、「MV比歌好」。周杰倫的新歌〈太陽之子〉今日舉辦MV首播記者會，以死亡案件作為開端，總共有30幅名畫藏在其中，全都採用西方演員，致敬了克林姆的《吻》、梵谷《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》等，周杰倫甚至在MV中與梵谷於酒吧裡對話，品質精緻媲美電影。主持人阿Ken讚嘆，這支MV值得大家一看再看，沒想到周杰倫突然暴雷，「也可以看一次就好，這樣我後面才有第二支MV給大家看」，全場尖叫聲不斷，讓阿Ken傻眼，「哥你可不可以照流程來！」周杰倫才開始認真聊製作，提到自己本身很喜歡懸疑推理，希望把劇情和MV做結合。不過也不免讓人想到，蔡依林的演唱會也是以藝術作為出發，許多人看完MV之後評價兩極，「退款了退款了」、「這AI過分了」、「蔡依林會不會後台默默在看」、「還得是周杰倫」、「周杰倫越來越藝術，很多人審美跟不上」。