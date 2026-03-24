Grab在23日宣布以6億美元，約192億台幣要來收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，若順利通過主管機關審查，預計將於2026年下半年完成交易。這次交易是否會成功闖關？商研院策略所所長朱浩分析，此案與先前Uber Eats併購foodpanda台灣被公平會否決的情況並不相同，單純從競爭法角度來看，朱浩直言「收購案成功率非常高」。
Grab透過併購成為新進者
去年Uber Eats與foodpanda台灣的合併案被擋下，這次Grab收購是否會歷史重演？朱浩認為，兩案本質差異相當大，他解釋，Uber Eats與foodpanda本來就是台灣外送市場兩大主要業者，若直接合併，等於原本雙強競爭變成單一巨頭，公平會擔心市場壟斷、競爭減少，因而出手否決，但Grab在台灣並無相關外送業務，並不是現有競爭者直接吃下另一家競爭者，而是透過併購方式成為新進者，因此在法理上不構成明顯的競爭減損，朱浩認為此案若沒有額外敏感股權爭議，通過機率確實偏高。
需釐清Grab背後的股權結構
不過，朱浩提醒，雖然沒有市場壟斷的疑慮，但真正需要進一步釐清的，反而是Grab背後的股權結構，以及交易完成後是否會讓大量台灣消費者資料外流，他提到，Grab過去早期股東結構曾出現中資疑慮，例如滴滴出行相關背景是否仍具影響力、持股比例為何、是否可能透過轉投資或其他方式形成間接影響，這些都值得主管機關審慎檢視。
Uber為Grab大股東會是繞道擴張嗎？
至於外界另一個擔憂，是Uber本身持有Grab相當比例股份，是否意味這樁交易某種程度上又回到Uber勢力擴張，甚至讓市場再次走向一家獨大。對此，朱浩認為不宜過度簡化解讀。他指出，企業之間互相投資、交叉持股，在國際市場相當常見，也屬於理性的資本布局行為，不能因Uber持股高，就直接等同於由Uber實際經營Grab或主導所有決策。
他說，「Uber持股高，不代表就等於直接回頭收購。」朱浩強調，Grab本身已是獨立上市公司，不應直接被視為Uber的延伸，未來要觀察的重點不只是外送市場版圖變化，而是Grab若成功落地台灣後，是否進一步導入叫車、支付、電商等更多服務，屆時台灣市場面對的就不只是單一平台競爭，而是整個生態系的競爭壓力。
資料來源：Delivery Hero、商研院策略所
我是廣告 請繼續往下閱讀
去年Uber Eats與foodpanda台灣的合併案被擋下，這次Grab收購是否會歷史重演？朱浩認為，兩案本質差異相當大，他解釋，Uber Eats與foodpanda本來就是台灣外送市場兩大主要業者，若直接合併，等於原本雙強競爭變成單一巨頭，公平會擔心市場壟斷、競爭減少，因而出手否決，但Grab在台灣並無相關外送業務，並不是現有競爭者直接吃下另一家競爭者，而是透過併購方式成為新進者，因此在法理上不構成明顯的競爭減損，朱浩認為此案若沒有額外敏感股權爭議，通過機率確實偏高。
需釐清Grab背後的股權結構
不過，朱浩提醒，雖然沒有市場壟斷的疑慮，但真正需要進一步釐清的，反而是Grab背後的股權結構，以及交易完成後是否會讓大量台灣消費者資料外流，他提到，Grab過去早期股東結構曾出現中資疑慮，例如滴滴出行相關背景是否仍具影響力、持股比例為何、是否可能透過轉投資或其他方式形成間接影響，這些都值得主管機關審慎檢視。
Uber為Grab大股東會是繞道擴張嗎？
至於外界另一個擔憂，是Uber本身持有Grab相當比例股份，是否意味這樁交易某種程度上又回到Uber勢力擴張，甚至讓市場再次走向一家獨大。對此，朱浩認為不宜過度簡化解讀。他指出，企業之間互相投資、交叉持股，在國際市場相當常見，也屬於理性的資本布局行為，不能因Uber持股高，就直接等同於由Uber實際經營Grab或主導所有決策。
他說，「Uber持股高，不代表就等於直接回頭收購。」朱浩強調，Grab本身已是獨立上市公司，不應直接被視為Uber的延伸，未來要觀察的重點不只是外送市場版圖變化，而是Grab若成功落地台灣後，是否進一步導入叫車、支付、電商等更多服務，屆時台灣市場面對的就不只是單一平台競爭，而是整個生態系的競爭壓力。
資料來源：Delivery Hero、商研院策略所