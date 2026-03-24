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林秉文一天內賭贏1億元 認了：被當成瘋子

▲林秉文（右）16歲出社會賺錢，接觸多國博弈事業，17歲開跑車、19歲就在新北市蘆洲買下人生首間屋子。（圖／鴿子PGTalk 官方頻道YT）

澎恰恰破產負債2.4億 林秉文昔助他還債

▲林秉文曾幫助澎恰恰（如圖）還債。（圖／翻攝自抖音澎恰恰）

被稱作「百億賭王」的PGTalk負責人林秉文，傳出於昨（23）日在柬埔寨遭到槍殺身亡，刑事局國際科間接證實消息。在多個國家經營博弈事業的他，曾透露最高一天內賭贏1億元，坦言到最後大家都不敢跟他賭，認為他就是一個瘋子。林秉文財力驚人，更曾幫助藝人澎恰恰還清1.6億債務。林秉文出身三蘆角頭，不少人稱他為「百億賭王」、「博弈大亨」，16歲出社會賺錢，接觸多國博弈事業，17歲開跑車、19歲就在新北市蘆洲買下人生首間屋子。林秉文提到自己的個性是「敢贏不敢輸」，破過不少紀錄，甚至最高一天內賭贏1億元，但若輸了1千萬就不玩了。所以到最後沒什麼人敢跟他賭。這幾年林秉文不時登上新聞版面，5年前澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，宣布破產，林秉文當時協助澎恰恰還掉1.6億債務，剩下欠親友的1500萬由澎恰恰自己負責。不過，2023年林秉文開直播抱怨，表示替對方還清債務後就搞失聯，因此氣喊：「當我眼睛瞎了！」林秉文先前涉入郭哲敏「88會館」地下匯兌及洗錢案，2023年被依違反《銀行法》等罪嫌起訴。案件爆發後，林秉文潛逃出境遭到通緝，昨（23）日傳出在柬埔寨遭到槍殺身亡的消息，刑事局國際科做出回應，表示相關案情細節，柬埔寨警方目前尚待調查。另外，刑事局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜。