睡前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月25日（週三）在桃園市、台中市、台南市、高雄市以及基隆市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣、台東縣等9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月25日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午09時30分至16時30分（7小時）
停水原因：水溝工程改管
📍影響區域
中壢區：中福路、南園二路、培育路、培英路、新生路、育英路、興南路、華夏路；忠福里、水尾里、永福里、興和里、興福里。共5個村里。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日凌晨0時30分至05時（4小時半）
停水原因：高鐵小區分段封閉測試
📍影響區域
烏日區：三和路、三榮一路、三榮七路、三榮三路、三榮二路、三榮五路、三榮八路、三榮六路、三榮南路、三榮路一段、三榮路二段、中山路三段、健行路、學田路、建國路、環河路三段、環河路五段、環河路四段、站區一路、站區二路、高鐵一路、高鐵三路、高鐵二路、高鐵五路、高鐵六路、高鐵台中交流道、高鐵東一路、高鐵東二路、高鐵東路、高鐵路一段、高鐵路三段、高鐵路二段。
🕦停水時間：3月25日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：十甲路汰換管線工程
📍影響區域
東區：一心北街、一心街、二聖街、十甲北二街、十甲路、旱溪東路一段、東英十一街、東英十街、東英路、自由路四段、長福路。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號(雙數側/含巷弄)。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：岡山地區汙水工程停水施工自來水管改接作業
📍影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
◼︎基隆市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午11時至17時（6小時）
停水原因：基隆市污水下水道系統第三期實施計畫
📍影響區域
仁愛區：仁二路、仁一路、延平街、愛五路、愛六路。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午09時至16時（7小時）
停水原因：不明漏水查修
📍影響區域
南投市：南崗一路、南崗二路、南陽路、彰南路二段、復興路、文化路、文林路、民族路、民權街、祖祠路、福崗路一段、興和巷；三民里、三興里、平山里、康壽里、漳和里、漳興里。共6個村里。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：消防栓遷移
📍影響區域
虎尾鎮：永興路、虎興西一街、虎興西二路。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午08時至18時（10小時）
停水原因：嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
西區：頭港里、港坪里 (育人路、育人路381巷、大同路、玉山路、劉厝路、玉山路800巷、玉山路816巷、玉山路876巷、玉山路888巷、玉山路896巷、玉山路938巷、玉山路1016巷、玉山路1181巷、玉山路1025巷、玉山路959巷、)等相關巷弄。
降壓地區
西區：大溪里、港坪里、頭港里(高鐵大道453巷、大同路、大同路438巷、大同路508巷、育人路、育人路778巷、育人路733巷、玉山路956巷、玉山路1008巷、育人路615巷、育人路581巷、育人路531巷)、 (世賢路二段、大同路、大同路635巷、育人路160巷、育人路258巷、育人路212巷、育人路、育人路197巷、育人路165巷、)等相關巷弄。
🕦停水時間：3月25日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里光彩街５５８號至６２０號、光彩街４７３號至５２５－３號等等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日凌晨0時至04時（4小時）
停水原因：「岳明」小區封閉測試及管線檢漏作業
📍影響區域
蘇澳鎮：三民路、大成路、大業路、嶺路、海山東路、港口路、港邊路、蘇濱路一段、蘇濱路二段。
🕦停水時間：3月25日下午13時至17時（4小時）
停水原因：路口制水閥維修
📍影響區域
羅東鎮：南門路。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日下午13時30至17時（3小時半）
停水原因：小區封閉確認作業
📍影響區域
鹿野鄉：中新路、中正路、中華路一段、中華路三段、中華路二段、光榮路、北一路、北三路、北二路、永安路、福佑路、龍一路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：3月25日上午09時30分至16時30分（7小時）
停水原因：水溝工程改管
📍影響區域
中壢區：中福路、南園二路、培育路、培英路、新生路、育英路、興南路、華夏路；忠福里、水尾里、永福里、興和里、興福里。共5個村里。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日凌晨0時30分至05時（4小時半）
停水原因：高鐵小區分段封閉測試
📍影響區域
烏日區：三和路、三榮一路、三榮七路、三榮三路、三榮二路、三榮五路、三榮八路、三榮六路、三榮南路、三榮路一段、三榮路二段、中山路三段、健行路、學田路、建國路、環河路三段、環河路五段、環河路四段、站區一路、站區二路、高鐵一路、高鐵三路、高鐵二路、高鐵五路、高鐵六路、高鐵台中交流道、高鐵東一路、高鐵東二路、高鐵東路、高鐵路一段、高鐵路三段、高鐵路二段。
🕦停水時間：3月25日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：十甲路汰換管線工程
📍影響區域
東區：一心北街、一心街、二聖街、十甲北二街、十甲路、旱溪東路一段、東英十一街、東英十街、東英路、自由路四段、長福路。
🕦停水時間：3月25日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號(雙數側/含巷弄)。
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：岡山地區汙水工程停水施工自來水管改接作業
📍影響區域
岡山區：台上路、大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、新庄路、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
◼︎基隆市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日上午11時至17時（6小時）
停水原因：基隆市污水下水道系統第三期實施計畫
📍影響區域
仁愛區：仁二路、仁一路、延平街、愛五路、愛六路。
🕦停水時間：3月25日上午09時至16時（7小時）
停水原因：不明漏水查修
📍影響區域
南投市：南崗一路、南崗二路、南陽路、彰南路二段、復興路、文化路、文林路、民族路、民權街、祖祠路、福崗路一段、興和巷；三民里、三興里、平山里、康壽里、漳和里、漳興里。共6個村里。
🕦停水時間：3月25日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：消防栓遷移
📍影響區域
虎尾鎮：永興路、虎興西一街、虎興西二路。
🕦停水時間：3月25日上午08時至18時（10小時）
停水原因：嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
西區：頭港里、港坪里 (育人路、育人路381巷、大同路、玉山路、劉厝路、玉山路800巷、玉山路816巷、玉山路876巷、玉山路888巷、玉山路896巷、玉山路938巷、玉山路1016巷、玉山路1181巷、玉山路1025巷、玉山路959巷、)等相關巷弄。
降壓地區
西區：大溪里、港坪里、頭港里(高鐵大道453巷、大同路、大同路438巷、大同路508巷、育人路、育人路778巷、育人路733巷、玉山路956巷、玉山路1008巷、育人路615巷、育人路581巷、育人路531巷)、 (世賢路二段、大同路、大同路635巷、育人路160巷、育人路258巷、育人路212巷、育人路、育人路197巷、育人路165巷、)等相關巷弄。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
西區：西榮里光彩街５５８號至６２０號、光彩街４７３號至５２５－３號等等沿途用戶。(依施作進度階段性停水)
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月25日凌晨0時至04時（4小時）
停水原因：「岳明」小區封閉測試及管線檢漏作業
📍影響區域
蘇澳鎮：三民路、大成路、大業路、嶺路、海山東路、港口路、港邊路、蘇濱路一段、蘇濱路二段。
停水原因：路口制水閥維修
📍影響區域
羅東鎮：南門路。
🕦停水時間：3月25日下午13時30至17時（3小時半）
停水原因：小區封閉確認作業
📍影響區域
鹿野鄉：中新路、中正路、中華路一段、中華路三段、中華路二段、光榮路、北一路、北三路、北二路、永安路、福佑路、龍一路。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司