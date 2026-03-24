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▲久未舉辦粉絲見面會的周杰倫（右），在新歌〈太陽之子〉首映會上侃侃而談。（圖／記者朱永強攝影）

華語天王周杰倫今（24）日身穿帥氣深V造型，現身松仁威秀TITAN 廳，為最新專輯《太陽之子》同名歌曲MV舉辦全球首映會。久未舉辦實體見面會的他，一上台就開心地向熟悉的媒體與直播觀眾打招呼。在華麗的破億MV背後，周杰倫罕見地在台上吐露真心話，首度承認自己曾在演唱會上遭遇恐慌的心魔，而這正是他創作出《太陽之子》的最大契機。談到新歌〈太陽之子〉傳達的寓意，周杰倫收起玩笑，認真表示每個人內心都有黑暗面，關鍵在於你要選擇控制、共存還是消滅。他坦言，自己以前年少輕狂時不會想太多，但現在情緒比較多，更首度鬆口承認：「我之前演唱會就會有這種問題，曾經有一兩次恐慌的心情，有點恐怖，不要再提了。」經歷過內心掙扎的他，決定將這些體悟轉化為音樂。他貼心地說，一路跟著他的歌迷現在都長大、出社會了，面對生活挑戰抗壓性可能比較低。因此他寫下這首歌，希望能給予大家正能量，「遇到障礙，也可以忽略它，不一定要對抗，要學會怎麼去控制心中的心魔。」為了精準呈現這份意境，這支 MV 可說是下足血本。周杰倫透露，這次特別找來曾在《周遊記》中參觀過、專門製作《猩球崛起》、《魔戒》的好萊塢特效公司操刀；並交由導演廖人帥執導，結合了周董最愛的懸疑與推理元素。最特別的是，MV畫面中巧妙隱藏了30幅世界名畫，且畫中人物栩栩如生地變成了真實演員。周杰倫笑說這是一個「尋寶的概念」，雖然嘴上傲嬌地跟粉絲說「你也可以看一次就好」，但其實就是等著大家一看再看，去發掘裡面的驚喜彩蛋。除了耗時兩年多的MV，周杰倫也分享了新專輯的創作花絮。他回憶去希臘聖托里尼旅遊時，在路邊買了一把吉他，一上車就靈感爆發寫出新歌。至於多年老搭檔方文山，周董則忍不住幽默爆料：「方文山的詞，不要以為都是他寫的，有時候是從我的 IG貼文放進歌詞裡的！」他笑稱方文山以前脾氣比較硬，叫他改歌詞他會說不可能，但現在脾氣變好、藝術境界也更高了，懂得配合畫面去調整歌詞，也可看出兩人多年合作無間的默契與火花。