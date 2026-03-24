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▲李姓男子於飲酒途中和友人發生口角衝突，余姓店員見狀後上前勸架反遭砍傷。（圖／警方提供）

位於台北市士林區中山北路的一間美式餐廳21日凌晨驚傳一起持刀砍人案，一名李姓男子於店內飲酒途中，不明原因和友人爆發口角衝突，余姓店員上前勸架，沒想到卻遭到李男持刀狂砍，造成其胸前、右小腿、左手手指撕裂傷，緊急送往醫院治療；至於李男則於犯案後逃離現場，隨即遭到警方逮捕。據了解，這名32歲的李姓男子當時在店內飲酒，過程中不明原因和友人爆發口角衝突，現場火藥味十足。34歲余姓店員見狀後，緊急上前勸架。怎料，李男一氣之下先離開現場，而後返回附近家中取刀，再衝進店內持刀攻擊余男，朝其揮砍數刀、當場濺血，隨後逃離現場。警消獲報到場後，發現余男受有胸前、右小腿、左手手指撕裂傷，緊急將其送往醫院治療，所幸並無生命危險。另警方立即調閱監視器畫面，循線鎖定李男的蹤跡，隨即前往追緝並依準現行犯逮捕，並查扣作案用武器，全案依殺人未遂罪移送士林地檢署偵辦。