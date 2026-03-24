我是廣告 請繼續往下閱讀

《TVBS民調中心》昨（23）日公布最新民調，宜蘭縣長之戰在藍綠對決之下，民進黨候選人林國漳支持度為38%，國民黨候選人吳宗憲支持度為35%，雙方差距僅3個百分點；若是三腳督，林國漳仍以33%領先吳宗憲的28%。對此，資深媒體人樊啟明表示，根據這份民調，高達三成左右的未表態選票，以及白營支持者在不同競選組合下的流動意向，都是各黨派接下來佈局的重點所在。《TVBS民調中心》昨公布的民調顯示，無論藍綠對決或三腳督，都是林國漳領先，但值得注意的是，藍綠對決的同時，有27%選民表示尚未決定投給誰。樊啟明因此認為，這群隱性選民是左右最終結果的關鍵。另外，若三腳督，吳宗憲的支持度為28%，但若藍綠對決，吳宗憲的支持度便躍升至35%，樊啟明分析指出，這顯示民眾黨參選人若缺席，對國民黨選情有明顯挹注，態勢轉為勢均力敵。他並提到，綜合來看，高達三成左右的未表態選票，以及白營支持者在不同競選組合下的流動意向，都是各黨派接下來佈局的重點所在。