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▲周杰倫（如圖）今日現身松仁威秀舉辦新歌〈太陽之子〉MV首映會（圖／記者朱永強攝影）

周杰倫今（24）日舉辦〈太陽之子〉MV首映記者會，MV中致敬許多名畫，以死亡案件作為開端，不過主持人阿Ken也說，其實只要周杰倫發歌，不管有沒有MV大家都會聽，甚至只是在大安森林公園走來走去都可以，幹嘛花錢大製作，不僅台下出現笑聲，周杰倫也被逗樂，他說，「這就是藝術！」但也不忘自嘲，〈太陽之子〉已經把錢都花光，後面12首歌就只好走走路、對對嘴。阿Ken在記者會上吐槽好友周杰倫，「很多人說你拍MV都在路上走來走去，你大可以歌放下去，在大安森林公園走，大家也都會聽的，為什麼要大製作呢？」周杰倫笑出來說，「這就是藝術！」接著周杰倫又自嘲，「因為我有13支MV要拍，第一支預算拍完了，後面都用走路的，走走路對對嘴，預算都花掉了。」引來現場笑聲不斷。周杰倫替自己辯解，他說走路也是一種情緒，有時候場景很美，想記錄下來，但歌曲並沒有，所以也沒辦法對嘴，就只能走路，悲傷的歌曲，走路也不能太開心，不過這都不是重點，「重點是音樂本身。」還說拍MV也只是為了讓大家去KTV有畫面可以唱歌而已，讓阿Ken哭笑不得。