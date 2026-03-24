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阿翰找到異國分身了！跟龍鬚糖小哥相似度100%

▲左邊的「房東阿姨」是由阿翰裝扮，右邊則是龍鬚糖小哥，你分得出來嗎？（圖／IG＠hanhanpovideo）

▲龍鬚糖小哥（左）飛來台灣前往花蓮阿翰家拍攝。（圖／IG＠hanhanpovideo）

龍鬚糖小哥曾飛來台灣！與阿翰成為好友

▲兩人在明洞見面的部分則由阿翰於3月飛到韓國完成。（圖／IG＠hanhanpovideo）

台灣YouTuber阿翰因超傳神模仿「房東阿姨」、「阮月嬌」等角色而累積高人氣。近期阿翰飛往韓國明洞，與在Threads上超紅的「龍鬚糖小哥」相見歡，兩人直接神撞臉，隨後還合作拍攝了互換身分的有趣影片，也讓大批粉絲驚呼：「根本是雙胞胎！」網紅阿翰近期在社群IG上發出最新模仿影片，一開始他先化身經典的「房東阿姨」，並設定劇情為「房東阿姨去一趟韓國，妹妹差點認不出來？！」影片一開始，由阿翰飾演的「房東阿姨」表示要去韓國玩，順便進廠維修，而回國之後，臉蛋皮膚卻變得更精緻了一點，還頻頻問「妹妹」自己有沒有變漂亮，笑稱醫美花很多錢，收的房租都給皮膚科醫生了。但其實回國時的「房東阿姨」已經變成龍鬚糖小哥扮演，而阿翰則是扮演妹妹默不作聲，想混淆觀眾讓他們認不出來。影片最後，則是阿翰前往韓國明洞時，穿上與龍鬚糖小哥相似的裝扮，直接開始當起「龍鬚糖小哥」，隨後兩人開始閒話家常，還留下了超像的合照。影片曝光後，立刻引發社群轟動，許多觀眾驚呼：「你們根本是雙胞胎吧」、「我看了10秒，聽聲音才發現不一樣」、「這是什麼夢幻聯動」、「一直在想為什麼可以拍兩個阿翰同框，還摸肚子」、「恐怕要滴血認親」。韓國「龍鬚糖小哥」也在留言區現身，坦言這部影片拍攝籌備已久，，「你們很多人留言，想看我們合體，終於做到了啦！如果有煩惱的人或是心情不好的人，希望看完這部影片心情變好！」