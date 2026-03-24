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台灣民眾黨中配立委李貞秀各種爭議不斷上演，國籍問題還沒解決，昨天先罵國民黨鍾小平「是狗、不配當人」、晚上開直播爆哭，還指控新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，今天又出面致歉澄清，荒腔走板的演出，害黨籍民代服務處抗議電話被打爆。台中市議員江和樹忍不住大喊「李貞秀你是沒幕僚嗎？」「你自己不用選，我們和高虹安年底還要選咧！」「趕快把嘴巴閉上，再到處潑屎，我們都要跟著臭咪摸啦！」李貞秀近來表現太驚奇，今（24）日上午江和樹的大里服務處剛開門，一小時內就接到20幾通抗議電話。他透露民眾黨當初找李貞秀當不分區立委的目的，是希望在多元政治文化環境下，讓她能推動法案、為新住民發聲，現在他不禁懷疑「李貞秀是沒有幕僚嗎」？對於李貞秀指控「高虹安拿柯文哲700萬」之後又道歉，江和樹說，民眾黨既然徵召高虹安，本就會在選戰期間挹注資源與經費，卻被李貞秀講得好像不合法。其次是鍾小平事件，「身為反對黨，要罵就罵賴清德，怎會用污辱的字眼攻擊別人呢？」柯文哲案26日一審宣判在即，江和樹拜託李貞秀「你明知民進黨已經在見縫插針，這時候少說點話行嗎？也不要再開直播，是不知道言多必失嗎？」、「你自己不必選，也要替我們想一想，再讓你搞下去，我們就不用選了啊！」、「我們這麼認真努力希望獲得選民肯定，你把屎潑下來，害我們都臭咪摸了」。