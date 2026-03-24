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野生河豚闖入水族館海豚區！「被當成球玩」氣到眼神死

▲海豚其實會刻意刺激河豚釋放毒素，產生類似迷幻、恍惚的效果，甚至還能精準控制攝取量。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

河豚對海豚來說像迷幻劑！還會開趴揪同伴一起享用

▲海豚在海中會抓住河豚給予刺激，藉此來得到快感，甚至還會開趴「Pass」給同伴一起享樂。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

日本熊本天草市水族館發生一起奇特事件，一隻誤闖海豚活動區的野生河豚，被海豚當成玩具叼在嘴中把玩，畫面曝光後引發熱議。所幸飼育員及時介入，確認河豚未受傷後就野放回大海。專家指出，海豚此舉可能不只是玩耍，過去研究顯示牠們會刻意刺激河豚釋放毒素，產生類似迷幻、恍惚的效果，甚至還能精準控制攝取量，避免中毒，展現高度智慧與特殊行為模式。事件發生在本月初，一隻野生河豚不慎游入水族館的海豚活動區，立刻引起館內海豚注意。根據館方分享的畫面，海豚不僅叼著河豚，還一臉興奮地向飼育員展示「戰利品」，模樣宛如拿到新玩具般得意。而被叼住的河豚則因受到驚嚇，全身膨脹成球狀，眼神看起來相當無助。所幸飼育員及時介入，成功引導海豚將河豚放下，經檢查確認沒有外傷後，已將牠安全放回海中，結束這場意外插曲。相關畫面隨即在網路瘋傳，不少網友見狀直呼，海豚的行徑根本像「愛惡作劇的小屁孩」。不過，專家指出，海豚與河豚的互動，可能不只是單純玩耍。《BBC》紀錄片《荒野間諜》曾揭露，海豚可能會利用河豚分泌的毒素產生特殊效果。研究觀察指出，年輕海豚會圍住河豚，並以牙齒輕咬刺激牠釋放「河豚毒素」。這種對人類具高度致命性的毒素，在海豚體內卻可能帶來類似麻醉或迷幻的感受。吸收後的海豚常出現恍神、盯著水中倒影發呆，甚至在海面旋轉跳躍等「ㄎㄧㄤ掉」的異常行為。專家分析，海豚具備高度智慧，能夠掌握毒素攝取量，避免過量造成危險，一旦達到效果便會停止行為並離開。過去也有多起影片證實，海豚在海中確實會抓住河豚給予刺激，藉此來得到快感，甚至還會開趴「Pass」給同伴一起享樂。不過，2025年最新科學研究指出，海豚玩弄河豚可能只是「年輕一輩」在學習、探索或玩耍，並沒有成癮現象。其實類似行為在動物界並不罕見。除了海豚利用河豚毒素外，澳洲也曾有犬隻因舔食蛤蟆分泌物產生依賴，甚至需要接受戒治；還有袋鼠誤食罌粟後，在農田中出現失控亂竄的情形。