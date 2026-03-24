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總統賴清德日前表示要將核二、核三重啟條件送評估，再引起社會反核vs擁核的議論，在野更質疑他是要丟掉民進黨的非核家園神主牌。不過，針對核電議題，前行政院政務委員張景森昨（23）日表示，台灣能源長期南北失衡，導致中南部長久空污困境，他更點名北部反核、反天然氣接收站、反國家公園地熱的環團，也能提出來要如何承擔發電責任的方案，而不是把問題推給中南部去承受。張景森昨發文指出，高雄近10年來高雄的 PM2.5 年平均濃度與 AQI 不良日數已經明顯下降，但每年空氣污染超標日數仍有30~80天，約為台北市的3至5倍。這樣的落差並不是地方治理能力，而是一種長期存在的區域性結構差異。高雄的空污困境，其實是能源配置、產業結構與地理條件交織而成的結果。首先，張景森提到，第一個關鍵原因是能源負擔的南北失衡。長期以來，台灣維持著「南電北送」的電力格局，高雄周邊密集分布大型燃煤電廠與汽電共生機組，支撐全國用電需求；然而當北部社會對電廠擴建與接收站設置高度敏感時，南部居民卻持續承擔發電帶來的環境成本。其次，張景森表示，是產業結構造成的治理難度差異。高雄同時承擔鋼鐵、石化、發電與港口物流等固定污染源，其治理涉及的是國家層級的產業轉型，而非單一城市可以自行解決的問題。特別是港口所帶來的船舶燃油、貨櫃車流與裝卸作業污染，其服務對象是全國經濟體系，但健康成本卻集中由地方居民承擔。第三，張景森說，是地理條件帶來的天然限制。位於中央山脈背風側的高屏空品區，冬季大氣穩定、污染物容易累積，加上中北部南移的跨區域污染經常在此滯留，使高雄不僅要處理自身排放，更成為區域污染的最終承接者。因此，高雄的空污問題，本質上是一個國家治理層級的環境正義問題，而不是單純的地方治理課題。張景森強調，如果要真正改善南北空氣品質差距，就必須推動區域公平分擔發電責任、強化國家港口的綠色治理機制，並以中央資源支持產業轉型。唯有透過制度性的調整，才能讓清新的空氣不再只是地理位置的差別待遇，而成為所有國民共享的基本生活條件。