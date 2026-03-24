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社區腸病毒以克沙奇A6為多 越南疫情上升

疾管署今（24）日公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，其中1例南部未滿10歲女童（案1）為今年首例腸病毒腸病毒感染併發重症死亡病例。案1今年3月11日出現嘔吐至診所就醫，次日起陸續出現頭痛等症狀，3月14日意識不清、多重器官衰竭，送醫急救收住加護病房治療，3月17日不幸死亡。疾管署提到，案1有腹瀉及肢體無力等症狀，3月14日因意識不清、出現心肌炎及多重器官衰竭，送醫急救並收住加護病房治療，於3月17日不幸死亡，經通報檢驗確認為克沙奇A4型感染併發重症。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女童本身並沒有先天慢性潛在病史，3月中有嘔吐症狀，到診所就醫診斷為「急性腸胃炎」，後來有頭痛、腹瀉、全身無力；發病第4天因為意識不清，緊急送醫。林詠青說，送醫途中個案發生無心跳脈搏，經過急救恢復心跳，入院後發現嚴重心因性休克，抽血有多重器官衰竭，研判有猛爆性心肌炎。使用葉克膜後，轉入加護病房治療，檢出「輪狀病毒」與「腸病毒」。分型屬於克沙奇A4型，感染併發心肌炎重症，心臟、腦部嚴重受損，治療並未改善，住院4天過世。林詠青提到，個案是腸病毒併猛爆性心肌炎致死，而同住家人嘔吐、腹瀉，但診斷為腸胃炎。另外一名案2為北部30餘歲男性，有慢性病史，今年3月2日因慢性病住院後同日發燒，後續出現呼吸困難、肌躍型抽搐、意識改變及低血氧等症狀，通報檢驗確認為腸病毒D68型感染併發重症，目前持續住院中。依據疾管署監測資料顯示，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去年同期(4例)相當，高於2022年至2024年同期(介於0-1例)。依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次自春節後(第8週)2847人次，緩升至上週(第11週)3009人次，每週平均上升1至2%。疾管署表示，近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A4型，另持續有其他腸病毒型別於社區中活動，呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。疾管署指出，鄰近國家中，越南疫情上升，胡志民市今年截至3月初累計報告逾6000例病例，河內市住院病例亦增加，疫情皆高於去年同期，兒童重症多由EV71型病毒引起。中國疫情呈下降趨勢，惟2月仍報告逾2萬例病例，疫情明顯高於近2年同期。另日本、韓國、新加坡及香港疫情處低點或持平。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、學童或幼兒皆有感染風險，尤以家庭手足間及校園、托嬰中心、安親班等人口密集且互動頻繁場所最易傳播。隨著腸病毒流行風險增加，請教托育機構依「教托育人員腸病毒防治手冊」加強自我查檢並落實各項防治措施，教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家及學習環境之通風與清潔，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒學幼童常接觸表面。家中有嬰幼兒者應落實個人及環境衛生，外出返家後於摟抱或餵食嬰幼兒前務必以肥皂正確洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後」，皆須依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟洗手，並留意幼兒健康情形，生病應儘量在家休息，以降低傳播風險。疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展迅速，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍，如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，務必立即送大醫院治療。