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廖思惟未婚生子 小禎年輕當媽揭「最大底線」

▲黃嘉千（中）表示還是希望孩子結婚後再有小孩，但如果這件事真的發生，還是會選擇接納、包容。（圖／記者王意馨攝影）

黃嘉千吐育兒觀：女兒滿18才能交男友

名媛孫芸芸26歲愛女廖思惟近日爆出在澳洲未婚生子消息，引起外界熱議。今（24）日小禎、黃嘉千、黃鐙輝一同出席節目《坐吧聊聊》記者會，三人都有女兒，被問到未婚生子的話題，小禎當年也是未婚就懷有女兒，她坦言自己很年輕就當媽，至今從未後悔，但最大底線就是「只要懷孕就必須生下來」；黃嘉千則說，雖然還是希望女兒可以先結婚再生子，但如果真的未婚懷孕也還是會支持她、愛她。談到未婚生子的話題，小禎表示多年前就已經有告訴女兒Emma底線，「如果真的懷孕，就只有生下來這條路，不能拿掉，這是妳的選擇」，小禎當年也是還未嫁給李進良就懷孕，受訪時坦言自己也是在很年輕時就生小孩，即使過程辛苦但她從不後悔，如果女兒不小心未婚懷孕，仍會支持、陪伴她，但這就是對未來人生的抉擇。黃嘉千則表示還是希望孩子結婚後再有小孩，但如果這件事真的發生，「孩子怎樣都是愛她，就是會選擇包容、接納」，她認為每個家庭都有各自的規矩，只要懷孕就會支持她生下來。另外，黃嘉千也透露女兒要18歲後才能交男朋友，但在此之前可以多交朋友，認識不同的人，小禎則認同說：「要多看看！讓她來跟阿姨聊聊。」表示Emma已經滿18歲了，平時也會大方分享感情事，讓小禎直呼「會聊都很好，如果禁止反而偷偷摸摸」。黃鐙輝大女兒目前就讀高一，平時也會關心是否有交男友，但女兒總說自己喜歡動漫初音未來，讓小禎忍不住吐槽說：「跟爸爸不會講實話。」黃鐙輝認為女兒交男友、生小孩至少都要等到成年之後，否則會害對方犯法。小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，打造一檔顛覆傳統訪談框架的全新節目型態。節目主打「不宣傳、不設腳本」，讓大咖來賓真正坐下來、說出平常不會在鏡頭前談的人生故事。