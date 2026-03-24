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因應全球AI算力與代理服務需求爆發，台灣IDC品牌是方電訊今董事會通過建置新IDC機房案 。是方將在中部科學園區興建第四座AI資料中心，董事長邵泓嘉表示，除考量新竹以北電力供應吃緊外，也鎖定中南部「產業與生活並進」的科技新城模式，以及龐大AI產業鏈所帶來的群聚效應。邵泓嘉表示，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，預計在2028年達到滿載水準，因此是方營運團隊在去年即著手籌備未來五年的投資計劃，今日向董事會提出報告並通過此項重大投資案，以擴大並接續是方未來的成長動能。第四座AIDC將參照LY2的三高標準規格，即具備「高電力、高承載、高散熱」優勢。是方總投資額初估超過30億元，預計2026年啟動，2028年正式投入商轉。技術架構支援水冷與氣冷混合設計，滿足AI高密度伺服器散熱需求；單一機櫃可支援10KW~150KW以上電力，並符合綠建築與智慧建築設計標準。據統計，中科2025年營業額達1.13兆元的規模，年增9.29%；南科產值更於同年突破2.97兆元，年增34.26%。隨着AI算力及相關應用服務需求強勁，中南部已成為AI供應鏈重鎮。是方電訊新AIDC將協助國際客戶進駐中南部，並提供當地客戶部署AI應用與異地備援，並經由是方建置的「三環光纖網路」，無縫接軌國際海纜、網際網路、數據與雲端資源。是方表示，目前已與多家國際雲端服務業者、大型製造業及金融業者簽訂租用意向書。藉由第四座中科資料中心的建立，客戶將能享受從電信、網路到AI算力一站式「是方AIDC生態系」的全方位、零距離服務。 未來，將持續引領台灣資料中心產業升級，不僅滿足企業對AI算力與應用服務的渴望，更要協助台灣穩坐全球「AI智慧島」的核心地位。