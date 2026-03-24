央行總裁楊金龍日前對房市拋出「逐步讓利」重話，引發業界震動。儘管建商紛紛喊冤稱政策過狠、經營困難，但第一線房仲專家卻指出，這是一場「集體苦肉計」。專家直言，市場不是沒人買，而是建商「活在去年的暴利夢裡」，手握 30% 毛利卻死不鬆手，導致房市陷入熊市「量縮價撐」的尷尬僵局。
嘴巴喊痛、手抓毛利？房仲酸：建商在演苦肉計
在臉書擁有2.5萬人追蹤的台南房仲廖家成日前在臉書發文指出，楊金龍這次「給足面子」，客氣地叫建商讓利，翻譯成白話文就是「不要再裝了」。他指出，目前最荒謬的現象是，建商一邊對外喊壓力大到快跪下，一邊價格照樣硬、利潤照樣守，「這就像一個人喊快餓死，卻死抱著便當不肯打開」。
另一位臉書2.3萬人追蹤的台南房仲潘柏彥也直指，這是一場荒謬的集體表演。他認為楊金龍這句「逐步讓利」直接撕掉了行業的遮羞布，揭露了現在市場動彈不得的真相：不是買方消失了，而是賣方還沒醒。
揭開 30% 毛利真相：為什麼建商死撐不降價？
兩位房仲一致認為，建商死撐房價並非真的「不能賣」，而是「不想便宜賣」。支撐建商傲慢姿態的背後有三大心理：
楊金龍最酸的一句話：你不讓，我就等
潘柏彥分析，楊金龍的話最酸之處在於，他不是在安慰建商，而是在提醒市場：「你口口聲聲說很痛，但手裡抓著 30% 的毛利死不放，那種痛，真的沒人會信。」
房市走到今日，買方看得很清楚：你不讓，我就等。廖家成提醒建商，現在最怕的不是降價，而是死撐不降把量撐死，最後把自己憋進求生不得的死胡同。這場「賣方活在夢裡」的撐盤遊戲，在沒人想抬轎的現實下，恐怕即將迎來關鍵轉折。
💡 專家觀點補帖：央行打房 FAQ 一次看
針對央行最新政策與「讓利說」，讀者最關心的三大問題：
Q1：央行總裁楊金龍提到的「逐步讓利」具體是什麼意思？
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在臉書擁有2.5萬人追蹤的台南房仲廖家成日前在臉書發文指出，楊金龍這次「給足面子」，客氣地叫建商讓利，翻譯成白話文就是「不要再裝了」。他指出，目前最荒謬的現象是，建商一邊對外喊壓力大到快跪下，一邊價格照樣硬、利潤照樣守，「這就像一個人喊快餓死，卻死抱著便當不肯打開」。
另一位臉書2.3萬人追蹤的台南房仲潘柏彥也直指，這是一場荒謬的集體表演。他認為楊金龍這句「逐步讓利」直接撕掉了行業的遮羞布，揭露了現在市場動彈不得的真相：不是買方消失了，而是賣方還沒醒。
兩位房仲一致認為，建商死撐房價並非真的「不能賣」，而是「不想便宜賣」。支撐建商傲慢姿態的背後有三大心理：
- 迷戀暴利時代： 還想用牛市的幻想，賣熊市的貨，不甘心少賺那幾千萬。
- 面子與成本糾結： 當初高價拿地，擔心一旦降價，品牌面子與後續價格防線崩潰。
- 賭徒心理： 賭再撐三個月，會有自住客「回頭接盤」。
|類別
|建商說詞 (哭窮層面)
|專家觀察 (真實層面)
|價格策略
|開發成本高、政策太冷酷。
|手握 30% 毛利不放，價格活在去年瘋狂期。
|成交困境
|信用管制打壓，買方不見了。
|買方在等讓利，建商不退則買方不動。
|未來風險
|期待政策鬆綁，市場回溫。
|死撐不降恐把現金流撐乾，最終轉為「求生」。
潘柏彥分析，楊金龍的話最酸之處在於，他不是在安慰建商，而是在提醒市場：「你口口聲聲說很痛，但手裡抓著 30% 的毛利死不放，那種痛，真的沒人會信。」
房市走到今日，買方看得很清楚：你不讓，我就等。廖家成提醒建商，現在最怕的不是降價，而是死撐不降把量撐死，最後把自己憋進求生不得的死胡同。這場「賣方活在夢裡」的撐盤遊戲，在沒人想抬轎的現實下，恐怕即將迎來關鍵轉折。
針對央行最新政策與「讓利說」，讀者最關心的三大問題：
Q1：央行總裁楊金龍提到的「逐步讓利」具體是什麼意思？
- 央行觀點： 楊金龍總裁指出，目前房市呈現「量縮價撐」，建商應考慮調降售價。他直言，只要建商願意「讓一點利」，少賺一些利潤，原本觀望的買盤就會進場，成交量自然會回升。這也是央行釋出「不護盤」的強烈訊號。
- 央行觀點： 央行將全台特定地區（如六都與新竹縣市）的第二戶房貸成數上限由 7 成降至 6 成。此舉旨在壓縮投機客的資金槓桿，當需求端受限，建商面臨庫存壓力時，便會迫使其思考「降價換現金」的必要性。
- 央行觀點： 調升存準率是透過「收回資金」來緊縮銀行銀根。當銀行放款額度變緊，對建商的土建融與個人的房貸審核會變得更嚴格。這會直接增加建商的資金持有成本，讓「死撐不降價」的策略變得更加危險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。