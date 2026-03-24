你有遇過某些店家室內網路訊號超差的情況嗎？這可能不是你的錯覺！近期有新北民眾前往一間小吃麵店用餐，坐下之後發現手機完全沒有網路訊號，結果一看店家在門口擺了一台「訊號遮蔽器」，讓他推測可能是想拚翻桌率。不過，NCC就曾提醒，私自架設訊號遮蔽器是違法行為，最重可開罰20萬元。
進店手機突然沒網路了！驚見訊號遮蔽器藏桌下
近期有民眾在社群Threads上分享，自己上午前往一間麵店用餐，結果剛在位置上坐下，就發現手機網路完全沒有訊號，但自己明明坐在店門口附近，照理說訊號不應該這麼差。
隨後原PO觀察了一下店內環境，發現在擺放餐具醬料的桌子下方，擺著一台疑似是訊號遮蔽器的白色機台，隨後在網購平台對照，還真的找到了一模一樣的機器，價格為5,600元。
這讓他不禁推測：「老闆此舉可能是為了提升翻桌率，也可能是要讓員工認真工作。」
貼文曝光後，也讓大批網友驚呼，「沒辦法滑手機真的會增加翻桌率」、「但這種沒訊號的店我根本不會去第二次」、「店家在擋自己財路吧，現在一堆提供Wi-Fi讓人更喜歡來」。
輿論延燒之後，也有民眾找上當事店家，在Google評論區詢問是否真的有擺訊號遮蔽器，店家也坦承：過去店內曾因訊號問題引發顧客糾紛，才決定採取此措施，目前將設備撤除，並對造成困擾公開致歉。
擺訊號遮蔽器違法了！NCC認證：最重可罰20萬
事實上，國家通訊傳播委員會（NCC）曾說明，無線電頻率屬於國家資源，未經核准不得任意使用或干擾。訊號遮蔽器會影響手機、Wi-Fi及GPS等通訊功能，對周邊通信造成干擾，僅限特定機關在專案核准下使用。
NCC指出，若民眾或業者未經許可擅自設置相關設備，已違反《電信管理法》規定，最重可處拘役或併科新台幣20萬元以下罰金。主管機關也呼籲，若發現類似情形，可向相關單位檢舉，以維護通訊秩序。
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近期有民眾在社群Threads上分享，自己上午前往一間麵店用餐，結果剛在位置上坐下，就發現手機網路完全沒有訊號，但自己明明坐在店門口附近，照理說訊號不應該這麼差。
隨後原PO觀察了一下店內環境，發現在擺放餐具醬料的桌子下方，擺著一台疑似是訊號遮蔽器的白色機台，隨後在網購平台對照，還真的找到了一模一樣的機器，價格為5,600元。
這讓他不禁推測：「老闆此舉可能是為了提升翻桌率，也可能是要讓員工認真工作。」
輿論延燒之後，也有民眾找上當事店家，在Google評論區詢問是否真的有擺訊號遮蔽器，店家也坦承：過去店內曾因訊號問題引發顧客糾紛，才決定採取此措施，目前將設備撤除，並對造成困擾公開致歉。
事實上，國家通訊傳播委員會（NCC）曾說明，無線電頻率屬於國家資源，未經核准不得任意使用或干擾。訊號遮蔽器會影響手機、Wi-Fi及GPS等通訊功能，對周邊通信造成干擾，僅限特定機關在專案核准下使用。
NCC指出，若民眾或業者未經許可擅自設置相關設備，已違反《電信管理法》規定，最重可處拘役或併科新台幣20萬元以下罰金。主管機關也呼籲，若發現類似情形，可向相關單位檢舉，以維護通訊秩序。