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▲師生走訪在地產業文富食品公司，老闆趙壽全教導如何炸餛飩並請學生品嘗。（圖／記者莊全成攝，2026.03.24）

▲參訪「里港警分局」了解警察的裝備及勤務，同時向守護家園的警察英雄致敬。 （圖／記者莊全成攝，2026.03.24）

為讓學童走出教室、貼近土地，屏東縣里港鄉玉田國小今（24）日舉辦「走讀庄頭」教學活動，全校一至六年級逾400位親師生化身小小特派員，深入社區各角落，透過實地觀察與跨領域學習，重新認識孕育成長的家鄉。活動依年級規劃主題路線，結合社會、語文、自然與綜合領域，循序引導學生探索在地文化。低年級以「生活啟蒙」為主軸，走訪在地產業與歷史建築；中高年級則聚焦「文化與職人」，以「社區與產業」為主題，並走訪在地產業「文富餛飩」與「小雨果巧克力の店」，從味覺出發探索特色農業與美食文化，同時參訪「里港警分局」，向守護家園的警察英雄致敬。校長王照仁表示，「走讀庄頭」為長年推動的特色課程，強調讓孩子走入真實場域，與在地職人面對面交流，比課本學習更具體深刻。學生們沿途觀察紀錄、踴躍提問，在果菜市場看見清晨忙碌景象，體會農產運銷辛勞；品嘗在地美食時，也從味覺認識家鄉特色，收穫滿滿。透過行動教室的實踐，學童不僅深化對家鄉的理解，也培養觀察力與關懷力。校方期盼，藉由走讀活動讓孩子建立在地認同，將里港的街道化為最生動的教材，培育熱愛土地、關心社區的未來公民。