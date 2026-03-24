美光股價重挫，連帶拖累台灣記憶體族群今天全面走弱，包括力積電、南亞科、旺宏、威剛與華邦電同步承壓。不過，財經網紅葉育碩在臉書分析，這波賣壓並非來自產業基本面突然轉差，而是市場在股價修正過程中，重新放大舊有利空。
葉育碩在臉書指出，市場之所以恐慌，關鍵在於做空機構提出的美光目標價190美元再度被拿出來討論。但他強調，這並不是最新出爐的看空報告，而是New Street Research早在2025年底就提出的數字。當時記憶體產業才剛走出谷底，市場對景氣循環仍抱持保留態度，因此該機構給出相對保守、甚至偏空的評價。
不過，葉育碩表示，隨著AI需求快速升溫，尤其高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，美光股價後來一路走高，甚至衝上400美元以上，代表市場其實早已用實際走勢否決過這個190美元目標價。如今這個舊數字再次被翻出，較像是在股價修正時，被市場重新包裝成新的利空題材。
他認為，美光昨晚下跌，真正的原因主要還是在市場對評價與後續成長性的重新調整。首先是公司資本支出大幅拉高至250億美元以上，讓部分機構投資人開始擔心，未來幾年現金流與獲利率是否會因此承受壓力。其次，美光股價才剛創高，在財報利多已反映後，即使數字不差，市場也容易出現獲利了結賣壓。
除了資本支出與獲利回吐，市場競爭態勢變化也是壓力來源之一。葉育碩指出，近期傳出三星有望切入輝達HBM供應鏈，這讓原本屬於美光的領先溢價開始面臨重新檢視，投資人也因此對其後續優勢產生更多疑問。
至於美光是否真的會跌到190美元，葉育碩認為，重點其實不在那個數字本身，而是投資人在市場上漲時，往往聚焦還能有多好；但一旦市場回檔，討論焦點就會立刻轉向最壞情境可能有多壞。
台灣記憶體股25日全面走跌，力積電跌幅9.2%、收62.7元，華邦電跌7.4%、收99.5元，南亞科下跌2.9%、收216元，旺宏被打為20分處置股，下跌8.08%、收136.5元。
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不過，葉育碩表示，隨著AI需求快速升溫，尤其高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，美光股價後來一路走高，甚至衝上400美元以上，代表市場其實早已用實際走勢否決過這個190美元目標價。如今這個舊數字再次被翻出，較像是在股價修正時，被市場重新包裝成新的利空題材。
他認為，美光昨晚下跌，真正的原因主要還是在市場對評價與後續成長性的重新調整。首先是公司資本支出大幅拉高至250億美元以上，讓部分機構投資人開始擔心，未來幾年現金流與獲利率是否會因此承受壓力。其次，美光股價才剛創高，在財報利多已反映後，即使數字不差，市場也容易出現獲利了結賣壓。
除了資本支出與獲利回吐，市場競爭態勢變化也是壓力來源之一。葉育碩指出，近期傳出三星有望切入輝達HBM供應鏈，這讓原本屬於美光的領先溢價開始面臨重新檢視，投資人也因此對其後續優勢產生更多疑問。
至於美光是否真的會跌到190美元，葉育碩認為，重點其實不在那個數字本身，而是投資人在市場上漲時，往往聚焦還能有多好；但一旦市場回檔，討論焦點就會立刻轉向最壞情境可能有多壞。
台灣記憶體股25日全面走跌，力積電跌幅9.2%、收62.7元，華邦電跌7.4%、收99.5元，南亞科下跌2.9%、收216元，旺宏被打為20分處置股，下跌8.08%、收136.5元。