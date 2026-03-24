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林之晨：穩定幣重塑金融運作、信任成核心

▲台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨提到，穩定幣與鏈上金融帶來24小時運行的金融時代。（圖／記者吳翊緁攝）

韓昆舉：區塊鏈從交易走向金融基礎設施

▲台灣大哥大Web3事業副總經理韓昆舉認為，台灣即便無法領先鄰近區域市場，也至少不能落後。（圖／記者吳翊緁攝）

企業需求升溫！TWEX布局法人虛擬資產應用

由社團法人台灣數位資產暨開放科技協會主辦的台灣數位資產論壇，今（24）日於台北文創大樓舉行，台灣大哥大總經理林之晨出席分享數位資產發展趨勢；台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉也和與會產業專家探討穩定幣在企業營運中的應用潛力與落地關鍵。此次論壇邀集國內外產業專家，從鏈上透明度與安全機制、區塊鏈雲端部署、區塊鏈金融的典範轉移，到企業實務應用挑戰等面向進行分享，同時透過主題座談探討穩定幣是否已邁入企業營運，以及採用後的會計與合規議題。穩定幣雖具備「資產儲備工具」的潛力，但關鍵仍在於信任，區塊鏈確保交易記錄可被檢驗，但也要在安全、監理與風險控管間取得平衡。由於相對效益高，目前許多企業雖已開始在跨境資金調度與資產管理應用穩定幣，但在會計、內控與各國監理差異等方面，仍有許多配套需補足，未來需仰賴金融制度、企業治理與監理環境持續成熟，才能推動更多應用落地。台灣大哥大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，過去10年，區塊鏈技術主要應用於虛擬資產的代幣交易；近兩年則逐漸被傳統金融市場採用，並開始成為金融產品與數位資產基礎建設的重要技術底層。在這樣的發展下，穩定幣也被視為未來跨境資金流動與數位經濟的重要基礎設施。根據台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）觀察，近年企業對虛擬資產與穩定幣的需求已從「了解」走向「評估實際應用」。無論是跨境資金往來、資產配置，或未來數位金融場景的布局，企業都開始思考如何在合規前提下導入相關機制。，並為未來穩定幣相關應用預作準備。