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▲禹菡被爆和ChargeSPOT CEO熱戀中。（圖／禹菡IG @0707yuhan）

樂天女孩成員禹菡被爆出和共享行動電源品牌「ChargeSPOT」的策略長譚英奎熱戀中，掀起網友熱議，兩人在去年底就被拍到機場溫馨接送情，還一起遛狗、進出住處等，為此樂天球團回應《NOWNEWS今日新聞》，表示尊重女孩們的交友狀況，但會提醒她們注意形象。根據《鏡週刊》報導，禹菡與譚英奎的戀情早就有跡可循，去年底就曾拍到她現身台北松山機場接送男方，之後兩人不僅一同遛狗，還一起返回住處，互動模式就像穩定同居中的情侶。針對戀情傳聞，樂天球團回應《NOWNEWS今日新聞》，「球團尊重且不干涉女孩的交友情況，會適時提醒注意本份，謝謝。」而譚英奎不只在感情上陪伴禹菡，在事業上也給予滿滿支持，身為共享行動電源公司「ChargeSPOT」的策略長，他從香港科技大學畢業後就和好友一起創業，在台灣擁有超過10000個租借點，事業版圖覆蓋台灣、香港、日本等地；他積極推動品牌跨界合作，並推出偶像應援服務CheerSPOT，而台灣首波合作對象正好是禹菡所屬的樂天女孩，被解讀為「用行動支持女友事業」，瞬間在網路上掀起熱議。禹菡近年在啦啦隊圈人氣飆升，靠著亮眼外型與多才多藝的實力，是場邊備受矚目的新生代成員，她2023年參加樂天女孩徵選時，就從25名參賽者中脫穎而出奪下冠軍，正式打開知名度，成為啦啦隊界充滿人氣的話題新星。