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高雄鼓山區神農路凹子底BOT建築工地發生奪命工安意外！今日上午10時許，工地進行吊掛鋼筋時疑似螺栓斷裂，導致鋼筋自高空墜落砸死一名27歲外籍移工，高雄市工務局已勒令該工地全面停工，並對承造人處以最高9萬元罰鍰，但誇張的是，該工地今年1月才因掉落物險砸民眾遭罰，兩個月後竟再次出事奪命。市議員陳美雅痛批，市府督導流於形式，並提出3大要求。事發在今上午10時03分許，高雄鼓山區神農路凹子底BOT建築工地，當時正在進行吊掛鋼筋作業時，但疑似因鎖固螺栓斷裂，大型鋼筋意外掉落至路面，造成兩部停在路邊的轎車受損。事故發生初期一度以為僅有車輛受損、無人受傷，不料一小時傳出一名27歲的外籍男移工遭掉落鋼筋擊中，失去呼吸心跳（OHCA），經緊急送往高雄醫學大學附設醫院搶救後，仍因傷重不治。針對這起工安意外，高雄市政府工務局在接獲通報後，立即會同勞動檢查處及建築師公會趕赴現場稽查。經初步勘查確認，該工地已涉及違反《建築法》第63條及《職業安全衛生法》第6條第1項規定。對此，市府已勒令停工，並針對承造人依法處以新臺幣9萬元罰鍰，要求就工地檢討改善，經複查確認合格後，才能申請復工。誇張的是，該工地今年1月才因金屬板掉落險砸民眾遭罰停工，如今不到短短兩個月後竟再次違規並釀成傷亡。對此，高雄市議員陳美雅痛批，農16特區人車密集，竟發生大型鋼架從工地噴飛墜落，顯示防護與吊掛作業存在嚴重漏洞；由於該地段已非首度發生墜落事故，市府督導顯然流於形式。陳美雅提出三項要求：第一，應立即勒令該工地停工，在事故原因查清與安全防護重審通過前不得復工；第二，全面專案清查全市工地的高空吊掛與鷹架防護，杜絕零件掉落風險；第三，落實賠償與追責，建商須負起受損車輛與路面修復全責，市府亦應依法重罰。她強調建設不能以市民生命為代價，相關局處必須持續追蹤，確保工安標準不再「打折扣」。