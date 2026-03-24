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美國總統川普（Donald Trump）表示，美國已與伊朗就結束戰爭的方案進行了為期兩天的會談，並取消了原先威脅在48小時內攻擊發電廠的最後通牒，但伊朗否認任何談判消息。以色列媒體則指稱，美方已將4月9日定為結束戰爭的目標日期。根據以色列新消息報（Ynet）報導，在川普發表聲明後，一名以色列官員表示，華府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期，意味著仍有約21天時間進行持續作戰與談判。報導引述以色列官員說法指出，伊朗與美國之間的會談預計將於本週稍晚在巴基斯坦舉行，並補充說美方尚未向以色列更新其與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）之間的接觸情況，若能在該日期前結束戰爭，將使川普有機會在以色列獨立日訪問以色列。以色列國防官員評估，即使與伊朗的戰鬥持續到那時，伊朗仍可能維持穩定的飛彈發射，平均每天約發射10枚飛彈攻向以色列；以色列官員表示，伊朗有時每天發射12至15枚飛彈，有時則降至約7枚。但伊朗難以發動大規模齊射，部分原因是其指揮與控制系統遭到破壞。以色列軍方數據指出，伊朗境內約有330個飛彈發射器已被移出作戰能力之外。其中約一半被摧毀，其餘則因被困於隧道或地下設施中而失去運作能力，並估計目前仍有約100至150個發射器可運作。伊朗官員公開否認談判的可能性，一名軍方官員向與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社表示，伊朗已為未來幾天準備了驚喜，將使戰局結果更加明朗。伊朗國會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）表示，「在這種情況下進行談判毫無邏輯」，並稱伊朗的對手「只懂武力與飛彈的語言」。外交部發言人巴加伊（Esmail Baghaei）則稱，伊朗已從「友好國家」收到訊息，顯示美國有意展開談判以結束戰爭，但他補充說，伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的立場以及結束衝突的條件並未改變。