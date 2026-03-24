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全球能源科技品牌法商施耐德電機（Schneider Electric）在輝達（NVIDIA）GTC大會期間，攜手NVIDIA與施耐德電機旗下工業軟體領導者AVEVA，宣布多項AI資料中心基礎設施的重要進展，包含NVIDIA Vera Rubin參考設計、NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 數位孿生架構整合，以及NVIDIA Nemotron 模型於代理式AI的應用測試等，推動AI工廠朝百萬瓩級規模發展。施耐德電機表示，NVIDIA Vera Rubin NVL72機架參考設計，針對 NVIDIA最新機架級系統打造，整合電力分配、冷卻系統與機房配置等關鍵要素，為高密度AI資料中心建置提供具體且經驗證的設計依據，在滿足高效能運算需求的同時，亦能兼顧能源效率與系統穩定性，為大規模AI工廠奠定可擴展的基礎。在電力與冷卻優化上，支援480 VAC高電壓供電架構與45° C TCS迴路溫度，有效提升資料中心整體能源使用效率。同時，採用集中式網路、儲存與運算資源配置，使AI機架在高密度環境下仍可維持穩定運作；設計支援GPU在MaxP與MaxQ模式彈性運行，在不同功耗條件下達成最佳效能表現。在此基礎上， AVEVA攜手NVIDIA推出全新生命週期數位孿生架構，整合 NVIDIA Omniverse 與 Omniverse DSX Blueprint 生態系，串聯工程與營運軟體，協助提升 GPU 運算效率，並加速 AI 工廠於大規模環境中的建置。施耐德電機則持續推動SimReady資產與數位孿生應用，透過數位視覺化與協作設計工具，讓系統可先於虛擬環境中完成建置。後續再由AVEVA進行多領域模擬，涵蓋電力分配、熱動力、氣流與控制系統，並於不同負載與環境條件下進行驗證與優化。透過在實體建置前完成模擬，可有效縮短工程週期並提升部署的準確度。施耐德電機安全電力與資料中心事業部執行副總裁Manish Kumar表示：「隨著AI工作負載規模與複雜度持續提升，資料中心的容錯空間正快速縮小。企業在導入AI時，需同步整合電力、冷卻與數位架構，在支援高效能運算的同時維持能源效率，透過數位孿生與經驗證的參考設計，可於建置前完成模擬與優化，降低風險並加速部署。」NVIDIA AI 基礎建設副總裁Vladimir Troy指出：「百萬瓩級AI工廠仰賴具備高能源效率與高度可預測性的基礎設施。透過與施耐德電機合作，我們正加速整合電力、冷卻與數位孿生架構，推動 AI 運算於全球的規模化部署。」此外，施耐德電機於活動中宣布，已成功測試 NVIDIA Nemotron 模型，並導入代理式人工智慧（Agentic AI）於資料中心警報管理。針對過往需仰賴人工判讀的警報事件，系統可在跨系統資料整合下進行分析，判斷問題的發生並提出對應建議。此應用有助於加速問題排除、降低不必要派工，同時提升整體營運韌性，展現以AI技術優化資料中心營運與資產績效管理的發展方向。