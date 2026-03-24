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美以聯手攻打發動伊朗，伊朗為報復美國和以色列，封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽，導致能源供應中斷、價格飆漲，對此韓國政府祭出限制使用公務車來節約能源，行政院長卓榮泰今（24）日在立法院備詢時證實，從自己本身做起，公務車出入要精簡，「開始在做了」，開源節流同時並行，來面對中東情勢不可預知的發展。藍委張嘉郡今日質詢時關注中東情勢對能源供給影響，像是鄰近國家韓國要求限制公務車使用，而日本則進行原油儲備，啟動緊急應變措施。對此卓榮泰證實，從自己本身做起，對外車輛出入要精簡，限制公務用車節能「開始在做了」，開源節流同時並行，來面對中東情勢不可預知的發展。張嘉郡另提及政府是否有更實際作為，經濟部長龔明鑫表示，現在規定油氣規定是90天存量，現況為超過百分之五十以上非常多，基本上都不會用到備用的，從當時228發生至今，備用不僅沒有減少還增加，超過150天存量，重申石油跟天然氣都保持在安全存量，這是開源的部分，節流也要來做鼓勵。