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ㄙㄕ不分還惱羞！翁瑞達：李貞秀的人格有問題

狂比倒讚干擾會議！翁瑞達：李貞秀欠缺尊重同僚發言權的民主素養

被李貞秀罵狗！翁達瑞：為狗與鍾小平同感委屈

民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮今（24）日列出李貞秀近日在立法院初登板質詢、罵國民黨台北市議員鍾小平是狗等脫序行為，直言李已經踩進了止不住的滑坡，李的人格、素養、與教養都不足擔任國會議員，等著看前民眾黨主席柯文哲願意讓李繼續演多久。翁達瑞今日在臉書發文表示，李貞秀的人格、素養、與教養都不足擔任國會議員，以三個例子說明，首先是「共識案」，李貞秀在立法院初登板質詢，委員會主席允許官員不用上台備詢。事後民眾黨提案譴責主席，助理提醒李貞秀總共有四個案子，用詞是「共四案」，結果李貞秀簽名時寫下「共識案」。翁達瑞指出，李貞秀把「ㄙˋ」聽成「ㄕˋ」，已經有點離譜，更離譜的是，李貞秀把尚未表決的黨團提案寫成「共識案」。最離譜的是，錯誤被揭發後，李貞秀反而責怪范雲惡霸，提案簽名超出表格。翁達瑞續指，就算范雲佔用李貞秀簽名的空間，也不是她把共「ㄙˋ」案聽成共「ㄕˋ」案的原因。李貞秀不只犯錯，而且不願承認錯誤，反而責怪不相干的第三者，「李貞秀的人格有問題。」翁達瑞表示，第二是在同一場委員會，黃捷登上發言台闡述雙重國籍不得擔任公職的法律依據，呼籲李貞秀遵守國籍法。李貞秀只有兩條路：放棄中國的國籍，或放棄台灣的立委職位。翁達瑞指出，李貞秀覺得黃捷的發言刺耳，坐在台下的她竟然高姿態比倒讚。李貞秀的行為干擾會議的進行，對黃捷的發言權毫無尊重，事件爆發後，李貞秀竟然賊比人惡，反嗆黃捷：「來告我啊！」。翁達瑞直言，換成正常的民主國家，李貞秀擾亂會議、羞辱同僚的行為會被送交紀律委員會懲處。可惜台灣還不是正常的民主國家，國會還有李貞秀容身之處，除了沒有法律素養之外，李貞秀更欠缺的是尊重同僚發言權的民主素養。翁達瑞指出，第三是針對李貞秀的雙重國籍，鍾小平透露有其他中配成功放棄中國的國籍，為此，李貞秀辱罵鍾小平是狗，不配當人，「李貞秀這麼罵，我要為狗與鍾小平同感委屈。」翁達瑞表示，狗是忠心的動物，而鍾小平又是愛狗的人，李貞秀同時羞辱了狗與鍾小平，「不出我所料，李貞秀粗魯的罵街行為引起輿論譴責。李貞秀教養不足，才會用狗辱罵鍾小平。」翁達瑞表示，只要李貞秀還有最基本的教養，踩到輿論的雷包後，她應該會向狗與鍾小平道歉，但她反而開直播指控鍾小平造謠，還崩潰落淚訴說委屈：「我罵他狗，現在輿論都在罵我！」，李貞秀的直播把她剩下來的一絲絲教養都拋棄了。翁達瑞給出結論表示，李貞秀踩進了止不住的滑坡，「讓我看懂柯文哲提名她出任不分區立委的用心。除了利用李貞秀的雙重國籍挑戰台灣的法律，柯文哲還可利用人格、素養、與教養皆不足的李貞秀擾亂立法院的運作。讓台灣的國會運作成為低級的馬戲團表演，可以醜化台灣的民主成就，也可以美化中共的極權統治。我等著看柯文哲願意讓李貞秀繼續演多久！」