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國民黨立委翁曉玲17日主持程序委員會，民進黨立委對議程安排表達異議，但因翁曉玲無法參與表決，國民黨立委葛如鈞也缺席，藍白少一票，翁曉玲未裁示表決，引發爭議。程序委員會今（24）日再開會，翁曉玲缺席，不過今輪值召委是民進黨立委沈發惠，表決時綠營仍輸。不過沈發惠說，即使民進黨會輸，他還是照程序來，不會踐踏程序正義，但很遺憾國民黨上周卻直接沒收表決。今天程序委員會一開始，需先確認上次會議議事錄，因民進黨認為有爭議，所以需要表決，表決結果，民進黨落敗。沈發惠說，會議議事錄經表決後確定，但他對於相關過程「非常遺憾」，過去從未發生主席在未經委員會同意下，逕行宣告將議程送往院會的情況，「從來沒有過」。沈發惠說，今天以當天表決人數來看，民進黨處於劣勢，但他仍會依照程序進行，不會踐踏程序委員會的程序正義，但上周卻出現程序委員會破壞程序正義的情況，前所未聞，已經突破過去的底線。沈發惠發言後，進行朝野黨團提案，民進黨團代表、立委沈伯洋說，民進黨即便表決落敗，也會尊重民主程序，但程序委員會上周竟出現「沒收表決」情形，前所未見。他質疑，國民黨若握有人數優勢，本可透過表決退回議案，卻選擇直接散會、不進行表決，剝奪其他委員表決權利，形同破壞議事程序。沈伯洋指出，他提案修法，立委赴中國應提出申請，修法是希望建立基本民主問責機制，並未限制立委赴中國，應讓法案交付委員會理性討論，但卻被藍白遭阻擋超過800次。他也批評，國民黨過去以「總統未做國情報告」為由拒審軍購特別條例，現在條件未變卻改口審查，國民黨的標準反覆，完全是自由心證。沈伯洋發言完，國民黨立院黨團書記長林沛祥提案，本次院會議程，建請將議事日程草案送院會處理。表決後，藍白勝出，將本周五院會議程提報院會處理。