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台北股市今（24）日走勢震盪，開盤上漲340.39點、來到33062.89點，不過投資人維持觀望態度，導致指數上沖下洗逾900點，最後一盤更是不敵賣壓，終場下跌110.26點或0.34%，收在32612.24點，成交量為6643.53億元。中小型股表現更加疲弱，櫃買指數開盤上漲1.14點、來到318.16點，隨後跳水翻黑，並且維持在盤下震盪，終場下跌4.28點或1.35%，收在312.74點，成交量為2156.68億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、南亞科、燿華；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、力積電、華邦電、群聯。權值股漲跌互見，權王台積電表現相對強勁，今日以1850元盤上開出，隨後一度翻黑，但也立即站回盤上，不過最後一盤爆出5901張賣單，導致股價收在平盤價1810元；台達電則是持守在盤上，終場上漲5元或0.35%，收在1415元，挹注大盤指數就有3點；不過鴻海卻持續走低，終場下跌1元或0.51%，收在195元。今日整體電子股也持續走低，其中記憶體族群賣壓沉重，力積電下跌逾9%，旺宏下跌逾8%，華邦電下跌逾7%，南亞科下跌逾2%；連帶模組廠同步下殺，廣穎、凌航被打到跌停板，宜鼎、宇瞻下跌逾9%，創見、群聯、威剛下跌逾6%。PCB族群也同步走低，柏承被打到跌停價21.1元，亞泰金屬、南電下跌逾8%，欣興、金像電、景碩、達航科技下跌逾7%，博智、凱崴下跌逾5%。地緣政治風險升溫，導致國價油價走高，不過塑化族群卻利多不漲，今日呈現疲軟，台聚下跌逾7%，東聯下跌逾4%，華夏、聯成下跌逾3%，亞聚、國喬、南亞下跌逾2%。不過資金持續轉向避險方向，生技醫療股表現相對抗跌，中裕、樂威科-KY攻上漲停板，高端疫苗上漲逾5%，佰研、醣聯、五鼎、友霖、昱展新藥上漲逾3%。