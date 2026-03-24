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台灣寶可夢中心3月28日開賣閃耀皮卡丘！價格出爐了

▲「閃耀！皮卡丘」採用天鵝絨材質並施以細緻的亮粉加工，能呈現優雅而閃耀的光澤感。皮卡丘手邊的精靈球造型裝飾上，還繡有「30th」字樣。（圖／日本寶可夢官網）

▲台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）也宣布要在3月28日（六）開賣「閃耀！皮卡丘」兩款商品。（圖／台灣寶可夢）

▲「閃耀！皮卡丘」眼中閃閃發亮模樣超可愛。（圖／台灣寶可夢）

不一定要到寶可夢中心現場！3/27線上搶先開賣閃耀皮卡丘

▲「閃耀！皮卡丘」系列商品精靈球繡有「30th」字樣。（圖／台灣寶可夢）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）週末又要排隊了！官方今（24）日宣布將在3月28日上架30週年紀念「閃耀！皮卡丘」主題商品，這款商品在3月初才在日本掀起搶購潮，還過不到一個月就要來台灣開賣，價格也不算太貴，因此預期將會有大批寶可夢粉假日衝往信義區搶購了！2026年是寶可夢IP邁入30週年的特別日子，寶可夢公司從2月開始就推出一系列紀念商品，其中引發搶購潮的「閃耀！皮卡丘」主題商品，3月初才剛在日本掀起搶購潮，而台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）也宣布要在3月28日（六）開賣了！「閃耀! 皮卡丘」是以戴上緞帶的皮卡丘、對「過去的回憶」與「未來的旅程」充滿期待為設計發想，是一款眼中閃閃發亮的毛絨玩具及吉祥物吊飾喔。採用天鵝絨材質並施以細緻的亮粉加工，能呈現優雅而閃耀的光澤感。皮卡丘手邊的精靈球造型裝飾上，還繡有「30th」字樣！價格部分，台灣寶可夢中心「閃耀！皮卡丘」毛絨玩具 為750元新台幣，日本的價格則是3,300日圓（約新台幣660元），雖然沒有上一週「點陣圖黑白皮卡丘（台灣售價630元）」要實惠，但能省下代購、海外運費，因此也相當值得到場購買。如果不是住在北部，假日很難跑一趟信義區寶可夢中心現場的粉絲也不用難過，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於3月27日（五）16時00分開始販售兩款黑白皮卡丘商品。